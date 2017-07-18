Новокузнецк, Кемеровская область, 18 июля, 2017, 11:49 — ИА Регнум. «За «Металлург» Сергей Лантратов забросил рекордные 413 шайб, выходя на лёд в составе легендарной тройки нападения Абрамов — Лантратов — Степанов» , — рассказали в ХК «Металлург».

Metallurg-nk.ru Ушёл из жизни легендарный хоккеист Сергей Лантратов

Первый свой матч за «Металлург» Сергей Лантратов сыграл в 1972 году против Рижского «Динамо». На клубном уровне он выступал и за новосибирский СКА, и ижевскую «Ижсталь». Он — двукратный победитель неофициальных молодежных чемпионатов мира 1975 и 1976 годов, серебряный призер первенства Европы среди юниоров 1974 года и обладатель золотых наград 1975 года. Болельщики называли Сергея Лантратова — «Золотые ручки». На его счету 564 шайбы в чемпионатах страны. Также хоккеиста называли Бригадиром. За свою карьеру Лантратов провел 698 матчей, набрав при этом 734 очка.