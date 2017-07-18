Ростов-на-Дону, 18 июля, 2017, 10:17 — ИА Регнум. Более 1 млрд рублей потратит Ростов-на-Дону на покупку новых низкопольных автобусов. Два электронных конкурса объявлены на сайте госзакупок. Согласно техзаданию, 75 автобусов будут работать на дизеле, 25 — на голубом топливе, передаёт корреспондент ИА REGNUM 18 июля.

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Средства будут направлены как из городской казны, так и из региональной. На автобусы, работающие на дизельном топливе, выделено 855 млн 574 тыс. рублей, на экологически чистый вид транспорта — почти 270 млн рублей.

В документации отмечается, что автобусы должны быть выпущены не ранее 2017 года, без дефектов и пробега. Поставляемые транспортные средства должны быть окрашены в белый цвет, оснащены кондиционерами. Автобусы должны прибыть в донскую столицу в срок до 15 декабря 2017 года.

Отметим, курсирующие по городу-миллионнику автобусы неоднократно вызывали нарекания у жителей южной столицы. Так, в 2016 году, по их словам, только восемь пассажирских автобусов были оснащены кондиционерами. Для столицы юга России это ничтожно мало, так как летом столбики термометров редко когда опускаются ниже 30 градусов в тени, а комфортный температурный режим крайне важен для пожилых людей.

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Ростовский автобусный парк в течение двух лет обновят за 800 млн рублей

Замечание ростовчан власти учли и в преддверии проведения чемпионата мира по футболу пообещали вплотную взяться за обновление пассажирского общественного транспорта. Но в первую очередь это будет сделано для того, чтобы не пришлось краснеть перед гостями и участниками ЧМ-2018.

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Между тем горожане продолжают негодовать по поводу отсутствия общественного транспорта, особенно в вечернее время. Свои возмущения и примеры горожане оставляют в социальных сетях, а также на официальном сайте администрации донской столицы. В основном ростовчане сетуют на нехватку маршрутных такси, а решение властей о сокращении численности автобусов малой вместимости подвергли критике. Пассажиры общественного транспорта считают, что даже увеличение количества автобусов большой вместимости с 441 до 623 единиц существующую проблему не решит.

«Насколько я понимаю, сейчас при 869 маршрутках в час пик люди едут, как сельди в бочках. А когда их станет 542, что будет с селёдочками?» — задается вопросом интернет-пользователь Артём К.

Некоторые горожане решение проблемы нашли, но только в том случае, если Ростов-на-Дону учтёт, к примеру, опыт Германии, где автобусы и трамваи ходят каждые 3−5 минут, существует расписание, от которого водители не отклоняются.

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