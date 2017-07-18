Обнинск, Калужская область, 18 июля, 2017, 09:57 — ИА Регнум. Уникальные по конструкции и характеристикам тепловые сотопанели, которые не только обеспечивают сохранение температурного режима, но и служат площадкой для размещения приборов на спутнике дистанционного зондирования земли «Канопус-В-ИК» изготовлены на Обнинском научно-производственном предприятии «Технология» им. А.Г. Ромашина Калужской области. Об этом 18 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM на предприятии.

Пресс-служба ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина Спутник дистанционного зондирования земли «Канопус-В-ИК»

По информации предприятия, спутник «Канопус-В-ИК» используется для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, в том числе лесных пожаров и крупных выбросов загрязняющих веществ. Одним из главных достоинством аппретуры, установленной на спутнике, является ее способность обнаруживать малоразмерные очаги пожара площадью около 25 кв.м.

Предприятие из Обнинска «Технология» им.А.Г.Ромашина также участвует в работе по созданию еще четырех космических аппаратов этой серии.

«За последние три года было поставлено заказчикам более четырёхсот корпусных панелей терморегулирования и каркасов солнечных батарей. Нами ведется непрерывная работа по развитию найденных инженерно-конструкторских решений. На сегодняшний день предприятие имеет достаточный портфель заказов с подтвержденным финансированием на комплектацию перспективных аппаратов вплоть до 2020 года», — заявил генеральный директор предприятия Андрей Силкин.

Напомним, ракета-носитель «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» вывела на орбиту Земли одновременно 73 спутника, один из которых — «Канопус-В-ИК», что стало рекордом для отечественной космонавтики.