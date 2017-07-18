Ярославль, 18 июля, 2017, 09:54 — ИА Регнум. Ярославская общегородская спортивная «Ярзарядка» пройдет в сказочном стиле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

НП «Золотое кольцо» Знак «Нулевой километр» в Ярославле

Раз в неделю в Ярославле проходит общегородская зарядка. Каждый раз она проходит в разном стиле, а 21 июля в 11 часов на площадке Воскресенского бульвара по улице Революционная около знака «Нулевой километр Золотого кольца» зарядка пройдет в туристическом стиле. Место проведения зарядки входит в туристический квартал города, а поэтому вместе с тренерами фитнес-клуба зарядку будут проводить сказочные персонажи, хранители туристического квартала «Злато место»: богатырь Алеша Попович, его жена Любава и хранительница домашнего очага Шабарша.

Ярославцы не только поучаствуют в зарядке. Потом для них проведут бесплатную экскурсию по одному их маршрутов туристического квартала. А затем напоят бодрящим напитком по старинному русскому рецепту на основе иван-чая.

Впервые «Ярзарядка» была проведена в начале апреля. Пятнадцатиминутную разминку для ярославцев провел Петр Фелисов, мастер спорта, чемпион России по прыжкам на акробатической дорожке.