Калининград, 18 июля, 2017, 09:00 — ИА Регнум. Во втором по величине городе Калининградской области — Черняховске — сегодня ночью, 18 июля, сгорел городской вещевой рынок, прозванный в народе «Полем чудес». Как сообщили в региональном управлении МЧС, пожару был присвоен повышенный ранг.

Vk.com / паблик «Признавашки Черняховск+» Так горело «Поле чудес» в Калининградской области

В результате полностью выгорели брезентовые палатки на площади 500 квадратных метров. Пострадавших нет.

Для ликвидации ЧП привлекались не только спасатели МЧС, но и пожарная команда Балтийского флота.

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что в 2009 году «Поле чудес» в Черняховске уже полностью сгорал. Милиция тогда установила, что причиной пожара стал умышленный поджог (на месте возгорания была обнаружена бутылка с остатками бензина).