Барнаул, 18 июля, 2017, 08:34 — ИА Регнум. В Барнауле сегодня, 18 июля, стартует традиционное мероприятие, посвященное дню рождения выдающегося советского актера, писателя и сценариста Василия Шукшина. Открытие фестиваля состоится в 13:00 у памятника В.М. Шукшину, сообщает Управление Алтайского края по культуре и архивному делу.

Кадр из фильма «Печки-лавочки». Шукшин-Бурков

Затем гости праздника соберутся в Алтайской краевой библиотеке им. В.Я. Шишкова, где состоится презентация специального выпуска журнала «Роман-газета», посвященного 80-летию Алтайского края.

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«В этом мероприятии примет участие и главный редактор авторитетного издания Юрий Козлов. В спецномере представлены произведения как известных авторов, таких как Георгий Гребенщиков, Василий Шукшин, так и молодых литераторов. Кроме этого, по договоренности с редакцией журнала завершается номер стихами алтайских поэтов», — пояснили в управлении.

Также известно, что на площадке краевой библиотеки им. В.Я. Шишкова запланирована творческая встреча с лауреатом премии «Большая книга» Евгением Водолазкиным.

Завершится первый день фестиваля торжественной церемонией открытия Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. По традиции, перед открытием кинофестиваля гости пройдут по «красной дорожке» и поприветствуют жителей Алтайского края.

Помимо писателей Юрия Козлова и Евгения Водолазкина, среди именитых гостей — участников фестиваля значатся: поэт и прозаик, сопредседатель правления Союза писателей России, лауреат Большой литературной премии России, губернаторской премии Роберта Рождественского Александр Кердан (г. Екатеринбург), поэт, член Союза писателей СССР, член-корреспондент Академии Поэзии Владимир Молчанов (г. Белгород), поэтесса, обладатель премии Президента РФ для молодых деятелей культуры 2010 года, «Писатель года» по версии журнала «Рандеву» (2010 год) Мария Маркова (г. Вологда). В делегацию кинематографистов в этом году вошли: народный артист РоссииВиктор Мережко, рок-музыкант, композитор, автор и режиссер кинопроекта с рабочим названием «Алтайская песня»Гарик Сукачев, заслуженная артистка РоссииМарина Яковлева, актер театра и киноИван Кокорин, продюсер кинокомпании «Ак Барс Фильм»Альбина Нафигова и другие.

После церемонии открытия в Алтайском краевом театре драмы будет показан фильм «Не ждали» (внеконкурсная программа). Главные роли исполнили Олег Басилашвили и Евгений Князев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Василий Шукшин — выдающийся российский писатель, актер и режиссер, он родился 25 июля 1929 года в селе Сростки. В 1969 году Шукшин получил звание Заслуженного деятеля искусств РСФСР. Также он был удостоен Ленинской премии (1969), Государственной премии СССР (1971) и Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1967).

В основную конкурсную программу нынешнего Всероссийского Шукшинского кинофестиваля вошли десять фильмов. В число основных конкурсантов попала картина «После тебя» режиссера Анны Матисон (в фильме снялся Сергей Безруков), фильм «Птица» с Иваном Охлобыстиным, созданный Ксенией Баскаковой и картина «Иван» Алены Давыдовой.

Также в основную программу вошел фильм «Пионеры-герои» Натальи Кудряшовой, картина «КЕ-ДЫ» Сергея Соловьева. Также в программу фестиваля вошла картина Гарика Сукачева «Алтайская песня».

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А 21 июля на родине Василия Шукшина покажут его любимую картину «Печки-лавочки». В 2017 году этому фильму исполняется 45 лет.