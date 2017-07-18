Калининград, 18 июля, 2017, 08:40 — ИА Регнум. Блогосфера обсуждает скандальную фотосессию подростков на немецком кладбище в Калининграде. Накануне старшеклассники одной из калининградских школ посетили довоенное коммунальное кладбище на улице Александра Невского, восстановленное 14 лет назад германской стороной.

Instagram.com / kaliningrad.kp.ru Выходка калининградского подростка

Один из подростков Дмитрий В. забрался с ногами на гранитные кресты, сделав пальцами «козу». Далее эти снимки он разместил на сервисе Instagram с комментарием «Я танцую на могиле еврея». Примечательно, что у калининградского школьника в графе «Месторасположение» указано — Europe/Kaliningrad.

Пока юноша не удалил снимки, они успели набрать 220 отметок «Нравится».

На просьбу корреспондента ИА REGNUM прокомментировать свой поступок, подросток написал: «Не знал, что это кладбище, думал, что это обычные памятники, но на памятники многие лазают, например, на танки. Фотографировался не с целью кого-то обидеть или задеть чьи-то чувства. Чисто в личных целях, ради красивых фото».

Позже подросток принёс извинения на своей странице в соцсети, написав, что «теперь знаю, что нельзя так делать и больше не повторится такое».

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что на этом кладбище захоронены более 10 тыс. немцев, как жителей Кёнигсберга, погибших в 1944—1945 годах, так и солдат Третьего рейха. Кладбище было восстановлено в 2003 году Народным союзом Германии по уходу за военными могилами в рамках межправсоглашения «Об уходе за военными могилами в РФ и ФРГ».

В 2002 году Калининградский городской совет ветеранов выступал категорически против открытия этого воинского кладбища. Компромиссным решением стало увековечивание на этой территории имён 2,4 тыс. воинов Красной Армии, погибших в боях при штурме Кёнигсберга 5−9 апреля 1945 года.

Gov39.ru Плиты на немецком кладбище с именами красноармейцев, погибших при штурме Кёнигсберга

Ранее блогеры сообщали, что на гранитных плитах с именами солдат Вермахта встречаются и русские фамилии. По одной из версий, это могли быть власовцы.