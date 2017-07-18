Мадрид, 18 июля, 2017, 07:53 — ИА Регнум. «Антироссийские санкции опять сыграли на руку России, — констатирует московский корреспондент El País Пилар Бонет. — Отказ от поставок Москве передовых технологий и современных изделий с их применением заставил россиян расширить сферу своих научных разработок и ускорить внедрение ее достижений в производство. А теперь и оборонная промышленность вновь создает свою нишу в гражданском секторе, начиная производить товары мирного назначения, используя технологические наработки, до недавнего времени значившиеся под грифом «секретно».

Kremlin.ru Владимир путин посещает «Уралвагонзавод»

Журналистка обращает внимание на то, что нынешний процесс «цивилизации» военной отрасли не имеет ничего общего с «той бездумной и даже глупой программой конверсии, продиктованной соглашением о разоружении, достигнутом с США. Тогда, в конце 80-х — начале 90-х годов передовых российских инженеров и научную элиту страны обязали выпускать на танковых заводах кастрюли и титановые лопаты, чем рассмешили западных партнеров и обеспечили утечку мозгов из страны».

Сегодня ситуация иная, считает автор: «Россия запускает программу перевооружения Вооруженных Сил и хочет, не сокращая объемов военного производства, продукция которого пользуется высоким спросом в мире, наращивать применение его достижений в гражданском».

«В 2016 году Россия продала оружия на 15 млрд долларов, из которых 13,1 млрд приходятся на компанию Рособоронэкспорт, входящую в гигантский государственный консорциум РОСТЭК, руководимый Сергеем Чемезовым, — сообщает Пилар Бонет. — Уже сегодня в общем объеме продукции, производимой преодолевающим финансовый кризис «Уралвагонзаводом», тем самым, что выпускает знаменитую «Армату», гражданская продукция составляет 30%. Однако Владимир Путин требует, чтобы продукция мирного назначения в оборонных компаниях к 2030 году составляла до 50%, а в том же РОСТЭКе этого хотят добиться к 2025 г.»

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В 2017 году общий доход «УВЗ» составит от 140 до 145 миллиардов рублей, констатирует журналистка, обращая внимание на то, что «в последнее время предприятию удалось своей работой заинтересовать Индию, клиента, располагающего значительными средствами и производящего перевооружение своей армии».

Кроме того, отмечает автор, в оборонной промышленности заметен процесс укрупнения предприятий и объединений за счет их слияний, что дает возможность им становиться менее восприимчивым к ударам кризиса, ведь «чем больше корабль, тем меньше он ощущает удары штормовой волны».

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