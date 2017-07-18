Вашингтон, 18 июля, 2017, 07:24 — ИА Регнум. Военно-морские силы (ВМС) США провели первое испытание лазерного оружия (LaWS) в Персидском заливе. Новый вид оружия был испытан на борту корабля USS Ponce под командованием капитана Кристофера Уэллса. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на участвовавших в испытаниях военных США.

Kristopher Wilson U.S. Navy USS Ponce

«Оно (лазерное оружие) более точное, чем пуля, — заявил Уэлс. — Это не узкоспециализированная система вооружения, как некоторые другие орудия, которые у нас есть в оборонной промышленности».

Отмечается, что система LaWS поразила цель в виде беспилотного самолета. При этом источники телеканала отмечают, что на луч лазера, который движется со скоростью света, не влияют никакие внешние факторы (ветер, погода и т. д).

Напомним, 11 мая Die Tagesschau сообщила, что филиал компании URENCO Group в Германии занимается поставкой урана в США, который может использоваться в разработке ядерного оружия.