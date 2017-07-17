Нью-Йорк, США, 17 июля, 2017, 23:48 — ИА Регнум. Гуманитарные последствия военной операции по освобождению иракского Мосула от отрядов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) превзошли самые мрачные прогнозы ООН, заявила журналистам 17 июля координатор гуманитарной помощи в Ираке Лиз Гранде.

The U.S. Army Жители Мосула

По словам Лиз Гранде, представители рассматривали три варианта развития событий. Из них самый пессимистичный предполагал, что свои жилища в Мосуле покинут 750 тысяч жителей города.

Наиболее вероятным считалось число беженцев в 450 тысяч человек. Однако в реальности к финалу военной операции из Мосула были вынуждены бежать 940 тысяч человек, заявила Лиз Гранде.

Гранде уточнила, что из этого количества людей 320 тысяч человек размещены в специально организованных лагерях, а остальные ютятся у друзей, знакомых, родственников, в госучреждениях и мечетях.

Напомним, о завершении штурма второго по величине города Ирака премьер-министр страны заявил 9 июля.

Тем не менее боевики до сих пор продолжают оказывать в Мосуле ожесточенное сопротивление вооруженным силам Ирака.

Правозащитная организация Amnesty International заявила 11 июля, что способы ведения боевых действий в ходе восьмимесячного штурма Мосула силами коалиции, возглавляемой США, а также армией Ирака, являются нарушением международного права и могут расцениваться в качестве военного преступления.

Кроме того, правозащитники отмечают, что боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) используют мирных граждан в качестве живого щита.