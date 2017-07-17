Ереван, 17 июля, 2017, 22:05 — ИА Регнум. Прошёл ровно год с того дня, когда в центре Еревана вооруженная группа, называющая себя «Сасна црер» («Сасунские храбрецы»), захватила и две недели удерживала заложников на территории полка патрульно-постовой службы полиции в Ереване.

Photolure Член вооруженной группы Араик Хандоян (Одинокий волк)

В течение этого периода погибли трое полицейских, несколько членов группы были ранены. 31 июля «Сасна Црер» сдалась властям, объявив себя «военнопленными» и призвав граждан Армении продолжать протесты против властей.

В первом сообщении ИА REGNUM год назад говорилось, что в Ереване внесистемная оппозиция заявила о начале военного переворота: «В Ереване сторонники внесистемной оппозиционной организации «Учредительный парламент» захватили полицейский полк и заявили о начале военного переворота».

Спустя несколько часов Служба национальной безопасности Армении опровергла начало военного переворота в Армении: «Сегодня утром группа вооруженных людей напала на полк патрульно-сторожевой службы полиции Армении и с применением силы удерживает находящихся там людей. Одновременно их сторонники в СМИ и соцсетях периодично распространяют дезинформацию о начале военного переворота и захвате зданий. СНБ Армении официально заявляет, что распространяемая информация не соответствует действительности», — говорилось в сообщении СНБ Армении.

Несмотря на то, что после этого правоохранительные органы Армении расценивали захват полка полиции как терроризм, все две недели, пока вооружённая группа находилась на территории полка, в Ереване проходили массовые акции в поддержку «Сасца Црер». До сих пор многие считают членов группы героями.

Спустя год 32 человека предстали перед судом по делу о захвате полка полиции в Ереване. Двое из них обвиняются в пособничестве группе, остальные — это непосредственные участники захвата, которым предъявлены обвинения по статьям «Захват зданий», «Незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка оружия», «Захват заложников».

Двум членам «Сасна Црер» предъявлено также обвинение в убийстве трёх полицейских. Обвинение в терроризме никому не предъявлено.

Судебные заседания проходят в напряжённой обстановке. Судьям никак не удаётся навести порядок в зале судебных заседаний, и слушания постоянно переносятся. Две недели назад несколько из подсудимых были избиты полицейскими в здании суда. Сейчас по этому факту возбуждено уголовное дело, но ни одному из полицейских обвинение до сих пор не предъявлено.

По мнению одного из родственников подсудимых, власти должны были сделать выводы после захвата полка полиции, но то, как проходят заседания, как ведут себя судьи и полицейские, показывает, что никаких выводов сделано не было.

Сегодня, 17 июля, на территории полка патрульно-постовой службы полиции Армении был открыт памятник в честь погибших год назад на территории полка полицейских.

Только что в Ереване закончилось шествие в поддержку «Сасна Црер». По мнению многих жителей Армении, власти Армении не сделали серьёзных выводов из произошедшего год назад беспрецедентного для Армении события, что предсказывало ещё 5 августа 2016 г.:

«Можно констатировать, что власти Армении в очередной раз не сделают выводов из сложившейся в стране ситуации, как это было после апрельской войны. А именно весеннее бездействие привело к беспрецедентному событию в истории страны. Члены вооруженной группы, которые захватили здание полка полиции, убили полковника полиции, кстати, участника Карабахской войны, удерживали заложников, в том числе и врачей, в большей части армянского общества считались не преступниками, а героями. В их поддержку проходили и до сих пор проходят многочисленные митинги».