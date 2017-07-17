Варшава, 17 июля, 2017, 22:02 — ИА Регнум. По информации издания, основным доводом в пользу этого предложения является то, что в польской военной форме и воинских званиях ещё остались «сталинские» и «коммунистические» мотивы.

Немецкие мародеры. Польша. 1939 год

Газета сообщает, что среди польских военных было проведено исследование, показавшее положительное отношение трёх четвертей военнослужащих к «довоенным» воинским званиям, форме и знакам различия.

При этом заявляется, что такое «возвращение» поможет польским военным лучше узнать историю своей страны.

Пока неясно, поможет ли такое возвращение вспомнить им те «славные» времена, когда польские военные в союзе с вооруженными силами нацистской Германии делили в 1938 году территорию Чехословакии, а в 1939 году за две недели полностью проиграли нацистам войну.

Но нет сомнений в том, что эти меры помогут польским солдатам и офицерам забыть своих предков, которые под «сталинские» и «коммунистические» мотивы своей униформы и воинских званий помогали Советской армии освобождать Польшу от нацистской оккупации.