Москва, 17 июля, 2017, 21:42 — ИА Регнум. В Госдуме сомневаются, что операторы сотовой связи в 14 дней исполнять предписания ФАС, касающиеся отмены национального роуминга, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июля.

Сотовая связь

Нет причин не доверять ФАС, заявляющему о том, что различная тарификация в зависимости от того, где находится абонент, никак ни экономически, ни технологически не обоснована, отметил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).

«Возникает вопрос, насколько осуществимым является сценарий, когда операторы связи в течение 14 дней должны изменить условия своих тарифных планов», — сказал парламентарий.

Главным в этой истории остается вопрос защиты прав потребителей, в связи с чем необходимо избежать ситуации, когда, исполняя предписание антимонопольной службы, операторы связи все равно в итоге переложат свои дополнительные расходы на клиентов, указал он.

Вместе с тем федеральная антимонопольная служба может взыскать в бюджет доходы, полученные от роуминга «Вымпелкомом», МТС, «Мегафоном» и Tele2. Если операторы не исполнят предупреждение ФАС, против них может быть возбуждено антимонопольное дело, по результатам которого на компании может быть не только наложен административный штраф, но также и взыскан доход от внутрисетевого роуминга.