Москва, 17 июля, 2017, 21:32 — ИА Регнум. «Банк России с волнением наблюдает за развитием этого конфликта и переживает за его результат. Тем не менее, регулятор как Центральных банк, не являясь членом ни одной из ассоциаций, по определению не должен вмешиваться в такие жаркие дискуссии между банками и руководством ассоциаций», — сказал Поздышев в эфире телеканала «Россия 24».

Frits Ahlefeldt «Компромисс»

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ряд крупнейших банков, среди которых ВТБ, ВТБ 24, Сбербанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк «ФК Открытие» и Бинбанк, приняли решение покинуть АРБ, причиной стало в том числе снижение эффективности деятельности ассоциации.