Ереван, 17 июля, 2017, 21:07 — ИА Регнум. По его словам, в парламенте есть большинство, оно и выдвинет кандидатуру премьера: «Я много раз искренне говорил, что никогда не задумывался о том, какой будет следующая сфера моей деятельности. Так же я продолжаю думать и сейчас. Есть еще много времени. А разве это существенно? В нашей стране имел место политический процесс — выборы. Наша страна перешла к парламентской форме правления. В парламенте есть большинство, и оно выдвинет своего кандидата на пост премьера».

цитата из интервью Сержа Саргсяна телекомпании «Армения» Серж Саргсян

По словам Саргсяна, чьи президентские полномочия закончатся в апреле 2018 г., хотя от личностей зависит многое, однако в Армении власть уже не строится вокруг личности.

«Считаю, что это заслуга нашего народа. И думаю, что позитивное влияние этого наш народ увидел после выборов, когда впервые за всю историю люди не собрались и не сказали, что сейчас они будут делать революцию. Важно это», — отметил президент.

Если до конституционного референдума, который прошёл в декабре 2015 г., Саргсян заявлял, что в случае перехода к парламентской форме правления не будет претендовать на пост премьер-министра, то уже после не исключал такую возможность.

«Я считаю подобные разговоры преждевременными. Это сродни тому, если мы начнем говорить о приготовлении рыбы, в то время как она еще в воде. Хочу сказать, что в следующем году у нас пройдут парламентские выборы. И чтобы я мог рассматривать подобный вариант, наша партия должна как минимум получить на выборах очень хорошие голоса», — сказал Саргсян в интервью Al Jazeera в октябре 2016 г.

А в предвыборный период, в марте 2017 г. он заявил, что не знает, в каком статусе будет участвовать в деле обеспечения безопасности страны. «Не знаю, какой это будет статус, но, точно, в каком-нибудь формате буду полезен», — сказал президент.

Хотя сам Серж Саргсян не уточняет, как именно «он будет полезен», но в самой большой оппозиционной парламентской фракции Армении — блоке «Царукян» считают, что именно Серж Саргсян сможет обеспечить безопасность страны в будущем. Об этом на днях заявил депутат блока Вардан Бостанджян, пояснив, что не выйдет на улицу, если Серж Саргсян решит руководить страной после 2018 г. в качестве премьер-министра. По словам Бостанджяна, в блоке «Царукян» аналогичные настроения также имеются.

А другой представитель блока «Царукян», вице-спикер парламента Армении Микаел Мелкумян заявил, что не видит никаких проблем в том, что Серж Саргсян в 2018 г. станет главой правительства.

Представитель другой парламентской оппозиционной силы — блока «Елк» Сасун Микаелян также считает, что пусть премьер-министром станет Серж Саргсян.

«За несколько лет мы сменили столько премьер-министров. Если мы будем продолжать менять премьеров раз в два года, и ни один из них не будет нести ответственности перед народом, государством, то правильнее будет, чтобы главой правительства стал Серж Саргсян, чтобы сам нес ответственность», — отметил Микаелян, хотя и подчеркнул, что это его личное мнение, а не блока «Елк».