Ярославль, 17 июля, 2017, 20:48 — ИА Регнум. Отказавшийся от борьбы за пост губернатора Ярославской области депутат Государственной Думы РФ Анатолий Грешневиков решил возглавить список «Справедливой России» на выборах в муниципалитет Ярославля. 17 июля ярославское региональное отделение партии выдвинуло список кандидатов в депутаты представительного органа. Сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Spravedlivo.ru Анатолий Грешневиков

Какой-либо нелогичности в действиях бессменного депутата российского парламента уже шести созывов ярославские эсеры не видят.

«Для таких серьёзных политиков как Анатолий Грешневиков обязательно участвовать в выборах всех уровней. Его выдвижение это усиление партии на выборах в ярославский муниципалитет», — поделился своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM председатель фракции «Справедливой России» в муниципалитете Ярославля Анатолий Каширин.

Кроме Анатолий Грешневикова в партийный список вошли сам Анатолий Каширин, депутаты муниципалитета Ярославля Роман Сукнёв и Елена Анашкина, председатель правления дачного некоммерческого партнёрства «Советская Слобода» Илья Советов, участник прошедших 16 июля довыборов в областную думу Анатолий Рыков, дочь председателя фракции «Справедливой России» в ярославском муниципалитете Анатолия Каширина Ксения Ермолова и другие.

«Мы планируем набрать на выборах 20% голосов избирателей. Возможно, что получится и больше. Каждый кандидат должен приложить максимальные усилия для победы», — заявил Анатолий Каширин.

5 лет назад на выборах депутатов муниципалитета Ярославля Анатолий Грешневиков также возглавил одну из территориальных групп партийного списка. По итогам выборов Грешневиков отказался от мандата и депутатом стал второй номер списка — Роман Сукнёв. Сейчас есть все основания полагать, что ситуация повторится.

В 2013 году Анатолий Грешневиков возглавил список «справедливороссов» в Ярославскую областную думу и после выборов также отказался от мандата. Согласно изменившемуся на тот момент избирательному законодательству, его мандат перешёл на общее распределение и был отдан «Единой России».

На выборах в муниципалитет Ярославля в октябре 2012 года «Справедливая Россия» получила 14,5% голосов избирателей, что позволило эсерам получить 3 мандата в городском представительном органе.