Москва, 19 июля, 2017, 17:42 — ИА Регнум. 13 июля 2017 года на межведомственном совещании «О дополнительных мерах по повышению безопасности дорожного движения при осуществлении перевозок пассажиров автобусами» первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации отметил положительную динамику по ДТП в целом, назвав причины происшествий с участием пассажирского транспорта.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Министерство внутренних дел. МВД. Екатеринбург

В совещании приняли участие представители региональных управлений, ряд высоких чинов руководства МВД и представители Ространснадзора.

Генерал-полковник Александр Горовой отметил, что по итогам первого полугодия текущего года количество ДТП с пострадавшими снизилось на 6,3%. На 11% уменьшилось количество погибших в таких происшествиях. Получивших телесные повреждения в авариях стало меньше на 5,5%.

Александр Горовой:

«Это консолидированный положительный результат усилий органов власти, руководителей всех уровней, которые достойно относятся к выполнению своих обязанностей, а также профилактической, надзорной деятельности подразделений Госавтоинспекции, в частности, и органов субъектов Министерства внутренних дел Российской Федерации, в целом».

Но целью внепланового совещания являлось принятие более жестких и эффективных мер в плане контроля за пассажирскими перевозками граждан и внесение корректировок в работу контролирующих органов. Причиной этому стал ряд крупных ДТП последнего времени с участием пассажирского транспорта, в которых погибли люди.

В первом полугодии 2017 года выросло количество дорожно-транспортных происшествий по вине водителей автобусов, осуществляющих как заказные, так и регулярные перевозки. Выявлены факты управления пассажирским транспортом и в состоянии алкогольного опьянения.

На четверть увеличилось количество случаев эксплуатации подобного транспорта с техническими нарушениями. Свыше тысячи автобусов, в конструкцию которых, без соответствующих разрешений, были внесены изменения, выявлены за первые шесть месяцев 2017 года.

Вышеизложенная информация была озвучена на совещании. Кроме того, участники совещания рассмотрели и вопрос квалификации водителей, отметив, что во многих регионах России за рулем пассажирского транспорта оказываются трудовые мигранты, не имеющие соответствующей квалификации.

В этой связи территориальные органы МВД получили указание усилить контроль по пресечению фактов необоснованного допуска к управлению автобусами лиц, которые имеют иностранные национальные или международные водительские удостоверения. Касается это пассажирских перевозок и предпринимательской деятельности.

Не остался в стороне и вопрос контроля за перевозками детей. Александр Горовой так прокомментировал ситуацию:

«Мы должны и обязаны предоставить гарантированное законодательством право детей на обучение и отдых, но, в то же время, выполнить все, что законом возложено на нас в виде обязанностей по контролю миграции подрастающего поколения — основного генофонда нашей страны».

По итогам совещания было решено подготовить дополнительные решения, направленные на улучшение ситуации в сфере перевозок граждан.

Но на данный момент не опубликована статистика о причинах ДТП с пассажирским транспортом в РФ. Чтобы не основываться в выводах на заявления руководства МВД ИА REGNUM обратилось за комментариями к представителю общественной организации, работающей в этой сфере.

Эксперт озабочен тем, что на сегодняшний день вопрос перевозки не имеет четкой регламентации. Нет четких требований и к техническому состоянию пассажирского транспорта.

Сергей Кузин, руководитель общественной организации «Центр Помощи Автомобилистам»:

«Нет ясных и понятных требований к работникам пассажирского транспорта: личность, стаж вождения, водительское удостоверение, например, полученное по итогам экзаменации в РФ.

Правоотношения порой регламентируются эпизодично: вспомнил законодатель о каком-нибудь вопросе — решил его регламентировать. Регламентируется какая-то отдельная мера, а не вопрос целиком.

Например, в последнее время много говорится о безопасности при перевозке детей. Решили запретить перевозить на автобусах старше 10 лет, но в России не редко можно встретить и более «молодые» автобусы, которые «убиты» и техническим требованиям могут вовсе не соответствовать.

Нужно не запрещать, а указывать какое техническое состояние автобуса допустимо, критичный возраст, какими он должен быть оснащен ремнями, что делать, если в заводской комплектации транспортное средство не оснащено ремнями безопасности и так далее. Нормы должны быть последовательны, исполнимы и контролируемы в дальнейшем.

Вот только тогда, когда будет четко регламентирован вопрос и будет возможность осуществлять контроль — меры будут работать! А пока получается так, что устраняют последствия, не устранив первопричины ДТП с пассажирским транспортом».

Стоит отметить, что на совещании не учитывался рост пассажирских перевозок, неизбежно увеличивающийся в период летних отпусков.

Ранее в этом сюжете: ссылка на новость «Эксперты о снижении аварийности на федеральных трассах Подмосковья