* запрещённая в России организация

Москва, 17 июля, 2017, 20:44 — ИА Регнум. Верховный суд России признал законным решение о признании «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) экстремистской организацией, ее ликвидации и запрете деятельности на территории страны. Соответствующее решение приняла сегодня, 17 июля, апелляционная коллегия Верховного суда РФ после изучения материалов дела.

Vsrf.ru Здание Верховного суда Российской Федерации

«Решение Верховного суда РФ от 20 апреля оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — огласил решение апелляционной коллегии ВС РФ её председатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Верховный суд России признал международную секту «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) экстремистской организацией, ликвидировал её и запретил её деятельность на территории Российской Федерации. Решение было принято 20 апреля 2017 года.

Согласно постановлению Верховного суда, деятельность всех 395 отделений «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории России должна быть немедленно прекращена.

Все имущество этой секты отчуждается в пользу государства.

Напомним, иск о признании «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) экстремистской организацией подало Министерство юстиции РФ.

Основанием для подачи иска стали результаты многочисленных внеплановых проверок, которые выявили различные нарушения при осуществлении деятельности организации, в том числе федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».

Минюст подал иск против «Управляющего центра «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который является головной организацией секты в России. Признание головного центра экстремистской организацией автоматически запрещает деятельность всех отделений секты на территории РФ. Известно, что таких отделений 395.

Напомним, «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — международная религиозная организация, которая до 1931 года называлась «Исследователи Библии». Ее вероучение имеет много общего с учением неортодоксальных направлений в христианстве (антитринитарии), но отличается специфическим трактованием многих религиозных понятий, что затрудняет его классификацию. Главный религиозно-административный центр находится в Бруклине (Нью-Йорк, США). Эта организация имеет все признаки секты.