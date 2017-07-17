Санкт-Петербург, 17 июля, 2017, 20:31 — ИА Регнум. Большая делегация из 42 постоянных представителей зарубежных стран при международных организациях в Вене посетила Санкт-Петербург для ознакомления с передовыми российскими технологиями в области ядерной энергетики.

Главный пульт управления Ленинградской атомной станции (ЛАЭС) в городе Сосновый Бор

Послы посетили ООО «Балтийский завод — Судостроение», где осмотрели плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» (предназначен для обеспечения электроэнергией порта Певек и предприятий Чукотки) и сооружаемый атомный ледокол нового поколения. Также они посетили действующую Ленинградскую АЭС и строящуюся Ленинградскую АЭС-2 (г. Сосновый Бор Ленинградской обл.), где Росатом готовит к физическому пуску второй в мире энергоблок поколения «3+» ВВЭР-1200, отвечающий всем «постфукусимским» требованиям безопасности.

Мероприятие организовано по приглашению России как ведущего участника Международного агентства по атомной энергии и члена совета управляющих МАГАТЭ. С 2013 года это пятый по счету визит по линии постоянного представительства РФ при МАГАТЭ и рекордный по числу участников. В составе делегации — дипломаты и ядерные эксперты из Австрии, Бразилии, Венгрии, Иордании, Китая, Панамы, Перу, Сингапура, Судана, Таиланда, Швейцарии, ЮАР и других стран.

«Я впервые побывала на Ленинградской АЭС, — рассказала руководитель Агентства ядерного регулирования Словакии Марта Зиакова. — У нас в Словакии эксплуатируются энергоблоки, построенные по российскому проекту. Это реакторы ВВЭР-440. Реакторы РБМК я увидела впервые. Судя по презентации, которую нам показали, было предпринято большое количество мер по повышению безопасности, что выводит ЛАЭС на новый уровень с точки зрения безопасности. Впрочем, и другие объекты во время технического тура показались мне интересными. В частности, новые строящиеся блоки, которые являются одними из самых лучших в мире. Словакия сейчас производит на АЭС 55% всей потребляемой в стране электроэнергии. В настоящее время у нас предпринимаются шаги, чтобы построить новые атомные энергоблоки, но решение об этом принимает только министерство экономики».

«Я хотела бы поблагодарить Росатом за эту поездку и прекрасный опыт, который мы получили во время тура на ЛАЭС. Мы увидели, как функционирует атомная станция, и узнали, какие инвестиции вкладываются в эту сферу, — отметила посол Панамы при международных организациях в Вене Паулина Мария Франчески Наварро. — Основываясь на том, что мы увидели, могу сказать, что атомная станция демонстрирует высокий уровень безопасности, и это очень важно. Я хотела бы отметить еще один момент — усилия по информированию населения, общества, заинтересованных сторон. Я считаю очень важным, что Росатом выбрал такую стратегию, чтобы его деятельность была понятна местному населению, всем тем, кто живет вокруг атомной станции».