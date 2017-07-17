Ижевск, 17 июля, 2017, 20:09 — ИА Регнум. Сообщение о пожаре поступило в 11:06 мск, локализовать возгорание удалось к 12:59 мск. В тяжелейших условиях пожарно-спасательным подразделениям Ижевского гарнизона удалось отстоять распространение огня и не допустить перехода огня на жилые строения. На месте пожара работали более 170 человек личного состава, привлечено более 50 единиц техники, в том числе беспилотные летательные аппараты. В готовность была приведена авиация МЧС России.

18.mchs.gov.ru/ Тушение огня

Информация о пострадавших при пожаре не поступала.

Причины возгорания уточняются.