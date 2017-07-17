Уфа, 17 июля, 2017, 19:51 — ИА Регнум. Рожать у частника

Градина

11 июля газета «Коммерсантъ в Уфе» подняла тему медицины, сообщив, что власти Башкирии намерены обкатать на примере единственного в городе Салавате роддома пилотный проект по передаче объектов здравоохранения в частные руки. Получить объекты роддома в пользование на 23 года рассчитывает компания «Генус», аффилированная с владельцами екатеринбургской группы «Дельрус». Предполагается, что «Генус» вложит около 286,3 млн рублей собственных средств в реконструкцию зданий и закупку оборудования больницы, а возвращать вложения будет из ФОМС и поступлений от оказания платных услуг. Ожидаемый эффект от такого ГЧП в Минздраве не уточняют. По мнению экспертов, перспективы проекта будут зависеть от того, смогут ли министерство и инвестор договориться с ФОМС об эксклюзивных тарифах.

По условиям концессионного соглашения, «Генус» обязан за свой счет в течение двух лет реконструировать четырехэтажное здание роддома площадью 4,8 тыс. кв метров и в течение трех лет — здание молочной кухни площадью 40 кв метров. Все имеющееся у больницы имущество, включая оборудование, передается в распоряжение инвестора. В том числе около тысячи единиц техники и мебели, а также здание женской консультации площадью 2 тыс. кв метров, двухэтажное здание площадью 450 кв метров, и три земельных участка общей площадью 21,5 тыс. кв метров. Право собственности на эти объекты остается у республики. Но в условиях концессионного соглашения оговаривается, что право собственности на новые объекты, построенные инвестором на территории роддома, останется за ним. О том, что станет с персоналом больницы, не сообщается.

Предполагается, что «Генус» начнет оказание услуг в течение полугода после оформления прав владения и пользования имуществом. За пользование имуществом компания обязана внести единовременную плату республике в размере 120 тыс. рублей. Договором предусмотрена банковская гарантия в размере 10 млн рублей.

Концессионное соглашение может быть расторгнуто республикой, в частности, если инвестор более чем на полгода затянет сдачу объектов или будет использовать их не по назначению. В свою очередь инвестор может расторгнуть договор в суде, если его среднемесячный доход будет более чем на 20% ниже, чем ранее предоставленный салаватскому роддому по линии ФОМС, или если объем госгарантий по одному из видов услуг снизится более чем на 25%. В 2015 году ФОМС профинансировал роддом на 171,37 млн рублей.

В Башкирии возросла задолженность по кредитам

Ряд СМИ в этот день отметил, что задолженность по кредитам, предоставленным в Башкирии юридическим и физическим лицам, к 1 июня текущего года возросла до 643,1 млрд рублей. Темпы роста к началу года составили 100,9%, сообщили в пресс-службе регионального отделения Нацбанка. В начале года общая сумма кредитов, предоставленных банками юридическим и физическим лицам, равнялась 637,2 млрд рублей. В целом по России к 1 июня этого года банками выдано 39 трлн 303,3 млрд рублей. Темпы роста к началу года составили также 100,9%. В республике вклады физических лиц в кредитных организациях к 1 июня 2017 года составили 346 млрд рублей. Темпы роста к началу года составили 102,7%. В начале текущего года на счетах населения в банках насчитывалось 337 млрд рублей. Всего на территории Башкирии действуют 65 кредитных организаций. По количеству банковских подразделений, действующих на территории региона, Башкирия занимает второе место в Приволжском федеральном округе и шестое место в России.

Правда о чишминском расстреле

Газета «Республика «Башкортостан» 11 июля сообщила о резонансном случае стрельбы в маленьких девочек в селе Сафарово Чишминского района. Уголовное дело по факту обстрела возбудили следственные органы. Вечером 9 июля 47-летний житель села, находясь в нетрезвом состоянии, произвел три выстрела из пневматического ружья в малолетних девочек, играющих во дворе дома. Три ребенка получили телесные повреждения. Кроме того, во время задержания стрелок ударил кулаком по голове оперуполномоченного отдела полиции. Пневматическая винтовка у злоумышленника изъята, сам он задержан. В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение. Мужчине грозит наказание по статьям «хулиганство» и «применение насилия в отношении представителя власти».

Аграрным ГУПам развяжут руки, превратив в ООО

12 июля ряд СМИ поспешили успокоить возмущенных читателей: флагман башкирского овощеводства, совхоз «Алексеевский» к частнику не уйдёт.

Ведущие аграрные ГУПы будут реорганизованы в другие формы собственности, это в первую очередь касается совхозов «Рощинский» и «Алексеевский», процедура реорганизации в которых уже запущена, а также машинно-технологических станций «Центральная» и «Зауралье». Изменения в большей степени вызваны сложностями в управлении предприятиями, находящимися в госсобственности. Злополучный федеральный закон № 44 здорово мешает эффективному развитию аграрных предприятий. Чтобы срочно закупить ГСМ, госпредприятию обязательно нужно объявлять тендер. Крупные игроки на рынке горючего в них обычно не участвуют, чем и пользуются мелкие и часто не вызывающие доверия фирмы. Изменение формы собственности на ООО и АО развяжет руки аграрным ГУПам, однако передача ведущих госпредприятий в частные руки не планируется — 100% акций, уставного капитала останутся в руках государства.

Уфы заплатит до 2 млн рублей за трансфер делегаций

СМИ в этот день также сообщали, что администрация Уфы по итогам конкурса 25 июля планирует заключить контракт стоимостью до 1,99 млн рублей на организацию приема официальных лиц и делегаций. Контракт будет действовать до 31 декабря. Подрядчик обязан организовать встречи, проводы и сопровождение визитов длительностью до трех дней 12 делегаций с участием 180 человек до конца года. Таким образом его услуги за организацию встречи каждого гостя оценены примерно в 11 тыс. рублей. В стоимость контракта включена организация трансфера гостей к месту размещения и встреч на автобусе и микроавтобусе, работы двух переводчиков с английского языка и двух — с китайского, услуг гида-экскурсовода, который должен провести автобусно-пешеходные экскурсии с посещением Национального музея, Дома-музея Аксакова, достопримечательностей и городских предприятий. В цену контракта не включено размещение в гостиницах и питание гостей, а только их организация.

1,3 тысяч покусанных детей

ИА «Башинформ» 12 июля сообщало, что в Башкирии с начала 2017 года за помощью после укусов животных обратились более 4,3 тыс. человек, из которых около 1,3 тыс. — дети. Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РБ, в последние годы число лиц, обратившихся к медикам по поводу повреждений, полученных от животных, держится на стабильном уровне. В 2016 году за антирабической помощью обратились свыше 11,5 тыс. человек, показатель на 100 тыс. населения составил 282,8. Доля детей до 17 лет, получивших укусы от животных, составила 32%. Заболеваемость бешенством среди животных в этом году пока не зарегистрирована. В прошлом году, по данным Управления ветеринарии РБ, в Аургазинском, Бакалинском, Иглинском, Кигинском, Уфимском и Чишминском районах, а также в городе Октябрьском, зарегистрировано девять случаев заболевания бешенством животных (лисы, собак и кошек). Последний случай заболевания человека бешенством в Башкирии был зарегистрирован в 2013 году в Альшеевском районе.

Пристрой к кардиоцентру в Уфе построят балтийцы

13 июля «Коммерсантъ в Уфе» вновь обратился к новостям от медицины. Министерство здравоохранения Башкирии после трех попыток отбора генерального подрядчика строительства пристроя к хирургическому корпусу республиканского кардиодиспансера заключит контракт стоимостью 1,18 млрд рублей с калининградской компанией «Янтарьсервисбалтик». Иногородняя компания была одним из трех претендентов и предложила снизить начальную цену контракта (1,57 млрд рублей) почти на четверть. Другими участниками были уфимская «Фирма СУ-10» (входит в одноименную группу предпринимателя Валерия Мансурова) и оренбургское ООО «Листпромстрой», предложившие снизить максимальную цену на 20% и 0,5% соответственно. По условиям контракта «Янтарьсервисбалтик» должен в течение двух с половиной лет завершить строительство пристроя самостоятельно или с привлечением субподрядчиков. Работы будут оплачены в рассрочку, до 31 декабря 2024 года. По мере строительства власти региона обещают выделить генподрядчику 30% от стоимости работ, а оставшиеся 70% и проценты за рассрочку платежа — в течение трех лет после их завершения. Процентная ставка за рассрочку платежа установлена из расчета ключевой ставки ЦБ плюс 2 процентных пункта.

Сколько стоят скорые на аутосорсинге

Это же издание проинформировало, что в Минздраве Башкирии отказались от проведения закупки на двухлетнюю аренду восьми машин скорой помощи с водителем для нужд Уфы и Уфимского района. В ходе закупки планировалось подписать контракт с аутсорсинговой компанией стоимостью до 30,9 млн рублей со сроком действия с 15 августа 2017 года до 4 июля 2019 года. Вместо этого Минздрав решил провести запрос котировок для определения стоимости краткосрочного недельного контракта. Работа скорой помощи в Уфе на аутсорсинге практикуется с 2012 года. Один из старейших подрядчиков — пермский предприниматель Евгений Фридман. Два года назад на условиях аутсорсинга в Уфе работало 30 машин. В апреле и мае текущего года для уфимской станции скорой помощи уже были арендованы 33 машины с водителями на срок до июля 2019 года, общая сумма контрактов превысила 170 млн рублей.

Подмененные в роддоме

ИА «Башинформ» 13 июля поведало драматическую историю, в результате которой жительница Челябинской области хочет отсудить 3 млн рублей компенсации за подмену дочери. В роддоме Челябинска 30 лет назад двух девочек — Катю и Люцию с похожими фамилиями врачи отдали чужим родителям. Одна осталась в Челябинске, другая — жила в 50 км от родной матери в башкирской семье. Теперь мать одной из девушек требует от регионального Минздрава и областных чиновников три миллиона рублей компенсации морального вреда. На первое заседание женщина и ее кровная дочь Люция приехали вместе. Мужчина, считавшийся отцом Люции, так и не смог смириться со славянской внешностью дочери. После очередного застолья он убил русского соседа. Мать девочки после этого спилась. До 18 лет девочка находилась в детдоме. Катя все эти годы росла в достатке в Челябинске. Подозрения в подмене появились почти сразу, но о таком раньше говорить было не принято. После смерти супруга мать разыскала родную дочь в соцсетях. ДНК-экспертиза подтвердила родство с вероятностью 99,5%. Компенсацию семья планирует потратить на квартиру для Люции в Челябинске.

Кто в Башкирии сможет накопить на квартиру за 7 лет?

14 июля «UfaTime» отметил, что Башкирия занимает 53 место в рейтинге доступности жилья, который составили аналитики «РИА Рейтинг». Они подсчитали минимальное число лет, необходимых для накопления суммы на покупку готовой квартиры. Оказалось, что в республике семье из двух работающих взрослых и одного ребенка нужно 6,9 лет, чтобы купить собственную квартиру. Ранее семье требовалось 9,1 лет. При оценке стоимости квартиры в расчет брались данные о типовой квартире в 54 кв метра на вторичном рынке недвижимости. В Башкирии эта сумма составила 2,6 млн рублей. Самое доступное жилье в Ямало-Ненецком автономном округе. Здесь семье нужно 1,5 года, чтобы накопить на квартиру. Дольше всего на квартиру придется копить в Кабардино-Балкарской Республике — 16,8 лет.

В росте расходов жителей Поволжья виновата погода

Такие оптимистичные прогнозы не кажутся полностью убедительными на фоне сообщения «Горобзора» о том, что при сравнении с июнем прошлого года в июне текущего расходы жителей Поволжья выросли на 8,9%. Для сравнения на Урале этот показатель составил всего 0,8%, в центральной части страны 9,3% и на юге страны 11%. Аналитики связывают это с аномально холодным летом. Вероятно, частично это можно объяснить холодной и дождливой погодой в центральной части России, где сосредоточена ощутимая часть населения.

Согласно отчетам официальных ведомств, в июне было отмечено преждевременное подорожание плодоовощной продукции. Эти факторы и способствовали общему росту расходов как в разрезе месяца, так и относительно июня прошлого года. Общие расходы выросли у высокодоходной группы (+7,9%) и у россиян со средними доходами (+11,6%). В июне инфляция в Башкирии составила 0,9% (с января по май 2017 года в республике она не превышала 0,4%), в целом по стране 0,6%. В Минэкономразвития РФ определяющим фактором «разгона» индекса потребительских цен в июне назвали увеличение стоимости овощей и непосредственно «борщевой набор». Наблюдаемый с апреля высокий рост цен на картофель и овощи «борщевого набора» (за апрель-июнь картофель подорожал на 91,9%, овощи «борщевого набора» — на 67,2%) был обусловлен одновременной реализацией ряда факторов. Это исчерпание прошлогодних запасов продукции и снижение объемов поставок ранних овощей из южных регионов и стран СНГ в связи с плохими погодными условиями, которые восполнялись более дорогим импортом из стран дальнего зарубежья, говорится в материалах МЭР. Кроме того, указывается нехарактерно высокий рост цен на фрукты и цитрусовые, услуги пассажирского транспорта, ослабление рубля.

Минфин покупает офисную бумагу на 440 тыс. рублей

Ряд СМИ 14 июля сообщил, что Минфин Башкирии планирует потратить 439 тыс. 319 рублей на офисную бумагу. Такова начальная (максимальная) цена лота, размещенного на сайте госзакупок. Источником финансирования является бюджет республики. По условиям контракта победитель конкурса обязан наладить поставку 1,85 тыс. пачек стандартной бумаги формата А-4. То есть средняя начальная цена пачки из 500 листов — 237 рублей.

Очередной новый фонд

15 июля ряд СМИ сообщил, что в Башкирии создается Фонд развития промышленности. Решение о создании данного фонда было принято в целях привлечения федерального финансирования для поддержки инвестиционных проектов в сфере промышленности. Структура создается в соответствии с требованиями федерального Фонда развития промышленности для возможности выделения средств в поддержку ряда проектов. Финансы можно будет получить на создание и внедрение в производство новой высокотехнологичной конкурентоспособной промышленной продукции; на реализацию технологических и промышленных проектов, осуществляемых по приоритетным направлениям развития промышленности и направленных на импортозамещение; на разработку технико-экономического, проектно-инженерного и других видов анализа, экспертиз и обоснования, необходимых для дальнейшей реализации проектов с привлечением банковского финансирования.

Мотопривет из Севастополя

ИА «Башинформ» в этот день сообщило об открытии автомотофестиваля «Звезда Урала». Шоу организовал Всероссийский мотоклуб «Ночные волки» и Федерация бокса России. Фестиваль открылся стартом мотоколонны «Ночных волков» от Телецентра через парк Победы до площадки фестиваля. Зрителей ожидали автобои, турнир по боксу, мастер-класс от чемпиона мира по боксу Дмитрия Чудинова, выставка эксклюзивной авто‑ и мототехники, реконструкция сражений Великой Отечественной войны, выступление каскадеров. В музыкальном блоке выступили рок-группа «Декабрь» (Санкт-Петербург) и специальная гостья фестиваля — певица Вика Цыганова. Завершили фестиваль фрагменты Байк-Шоу, проводившихся в Севастополе.

«Пропустите врачей!»

Ряд СМИ 15 июля рассказал о старте седьмого велопарада «I BIKE UFA». Ради любителей покрутить педали с самого утра перекрыли движение транспорта на некоторых участках центральных дорог. На перекрестке улиц Революционной и Цюрупы все велосипедисты остановились. Как оказалось, глава Башкирии Рустэм Хамитов, который ехал в начале колонны, велел пропустить карету скорой помощи, вставшей вместе с другими автомобилями. «Как только скорая с «мигалками» проехала в сторону ул. Айской, мы снова двинулись в путь, — отметили участники велопарада. — На всем маршруте стояли сотрудники полиции, все прошло без казусов, мы благополучно доехали до площади, где и состоялся финиш». По предварительной оценке, в мероприятии приняли участие около 5 тыс. велосипедистов.

На мясном фронте без перемен

16 июля ряд СМИ сообщил, что специалисты республиканского Роспотребнадзора за полгода работы провели 95 проверок бизнесменов и юридических лиц, которые производят или продают мясную продукцию. Выяснилось, что на этом рынке все не столь безупречно. Нарушение закона эксперты выявили на 59% проверенных предприятий.

Исследована 301 проба мяса. Несоответствие по физико-химическим показателям выявлено в 3,3%, по микробиологическим показателям в 2,6%, — уточнили в Роспотребнадзоре Башкирии. Санитарным врачам пришлось изъять из оборота 184 кг мясной продукции, а нарушителей наказать рублем. Общая сумма штрафа составила 498 тыс. рублей. Два предприятия пока приостановили свою деятельность.

Год спустя после взрыва на «Уфанефтехим»

«Уфа1» в этот день напомнила, что 16 июля 2016 года омрачило ЧП — на заводе «Башнефть-Уфанефтехим» прогремел взрыв. Из-за непредвиденной разгерметизации аппарата воздушного охлаждения погибли шесть сотрудников предприятия. Ещё два обгорели и получили тяжёлые травмы. На «Уфанефтехим» загорелась установка гидрокрекинга. На установке, производящей дизельное топливо, прогремел взрыв, разгерметизировался трубопровод, и повсюду разлились нефтепродукты. В общей сложности в тушении пожара были задействованы 51 спецмашина, обуздывали стихию 133 пожарных.

В эпицентре взрыва находился заместитель начальника установки Марат Булатов — с командой из 10 человек он работал в ночную смену. Марат был в числе тех, кто побежал в самое пекло — пытался закрыть задвижку, чтобы на воздух не взлетел весь завод. Ценой своей жизни он спас других людей. Он обгорел настолько, что его долго не могли опознать. Молодого специалиста идентифицировали только после генетической экспертизы. Локализовать огонь пожарным удалось лишь через два часа напряженного боя. На то, чтобы разгрести завалы, потребовались сутки. Лишь троим сотрудникам роковой смены суждено было вернуться домой невредимыми.

Только через восемь месяцев комиссия Ростехнадзора смогла назвать истинную причину взрыва и виновных. Она заключила, что авария стала следствием небрежности экспертов и бригады ремонтников. Так, эксперты организации «Трубопроводсервис» безосновательно заключили, что установку крекинга можно использовать еще четыре года. Рабочие компании «Спецсервисремонт» в апреле 2016 года отремонтировали коллектор без техзадания, проектной и сметной документации, качество ремонта никто не проверял. Экспертиза показала, что коллектор разрушился в зоне проведенного ремонта. Нерадивых сотрудников уволили.

Стихия и её последствия

Ряд СМИ в этот день рассказывал о последствиях обильных дождей. В течение всей недели фотографии градин размером до перепелиного яйца, выпавших посреди лета, опубликовали в интернете жители Гафурийского, Бурзянского, Кугарчинского, Стерлитамакского и Баймакского районов. Град побил посевы в Нуримановском и Кигинском районах. В Нуримановском районе Башкирии также образовался огромный карстовый провал. Деревню Ишмуратово после сильного ливня 15 июля провалом дороги разделило на две части. Те, кто не успел уехать, оказались отрезаны от мира. Власти Нуримановского района разбираются в происшествии. Специалисты выясняют истинные причины провала.