Москва, 17 июля, 2017, 19:46 — ИА Регнум. Министерство транспорта Российской Федерации подтвердило информацию о снятии ограничений на полёты авиакомпании «Грузинские авиалинии». Соответствующее сообщение распространила пресс-служба министерства.

Aero Icarus Самолет авиакомпании «Грузинские авиалинии»

В сообщении подтверждается, что все ограничения на полеты «Грузинских авиалиний» в воздушном пространстве Российской Федерации сняты.

Также в Минтрансе заявили, что Грузия согласовала полёты российской авиакомпании «Уральские авиалинии» из подмосковного аэропорта «Жуковский».

Напомним, Грузия с мая 2017 года не давала разрешения на выполнение рейсов авиакомпании «Уральские авиалинии» из подмосковного аэропорта «Жуковский» в Тбилиси.

В ответ Минтранс ввёл ограничения на полёты авиакомпании «Грузинские авиалинии».

Стоит отметить, что похожая ситуация сложилась с Таджикистаном.

Суть проблемы в том, Минтранс присвоил «Жуковскому» (около 20 км от Москвы) статус регионального, а не ещё одного аэропорта столицы.

Аэропорт с региональным статусом может использовать свободные квоты, указанные в межправительственном соглашении, на полёты за рубеж из регионов. Что касается аэропортов столицы России («Внуково», «Домодедово», «Шереметьево»), то здесь квоты обычно уже выбраны.

Некоторые страны, в частности, Таджикистан, Израиль и Грузия не согласны с тем, что аэропорт «Жуковский» является региональным и считают его ещё одним аэропортом Москвы. Однако Минтранс находит доводы, чтобы разубедить их в этом.