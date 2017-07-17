Мурманск, 17 июля, 2017, 19:38 — ИА Регнум. Рыбаки вновь обнаружили в одной из рек Мурманской области больную сёмгу. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, внешне она похожа на ту, которая не раз попадалась людям последние несколько лет — с кожным заболеванием. Снимки рыбы были опубликованы в соцсетях.

Джузеппе Арчимбольдо. Аллегория воды. 1566

«Прямо сейчас на реке Тулома, — подписал снимок пользователь под ником «Александр Авария». — Заражённая сёмга».

Получить оперативный комментарий по поводу находки в комитете по ветеринарии Мурманской области не удалось, однако буквально на прошлой неделе ведомство опубликовало информацию о том, что в июне специалисты начали реализацию плана лабораторных исследований — чтобы оценить состояние диких популяций рыбы семейства лососевых в реках Кольского полуострова.

«К настоящему времени в Мурманскую облветлабораторию уже направлены для исследований 4 пробы рыбы, пробы грунта и воды», — сообщается на сайте комитета.

Напомним, последние несколько лет в реках Мурманской области массово гибнет сёмга. Как сообщало ИА REGNUM, только в прошлом году учёным удалось установить причину: выяснилось, что рыба поражена ульцеративным дермальным некрозом.

Это кожное заболевание рыб, протекающее с образованием кожных язв, которые, в свою очередь, могут атаковываться вторичными патогенами. В итоге эти смешанные инфекции приводят к гибели рыбы.

В 2016 году фиксированное количество погибших особей в Мурманской области составило 231 экземпляр, что меньше, чем в 2015 году (763 экземпляра).