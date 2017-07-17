Грозный, 17 июля, 2017, 19:25 — ИА Регнум.

Школа стартовала сегодня, 17 июля, в Чеченской Республике. «У российского обывателя есть ощущение, что тут все покрыто толстым слоем сусального золота. У журналистов к этой республике тоже много вопросов, а тут их как раз можно задать напрямую», — отметил Роман Гришенин, заместитель исполнительного директора Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова. Тот факт, что Чеченская Республика готова ответить на вопросы, подтвердил и министр по делам молодёжи Иса Ибрагимов, он добавил и то, что республика готова к дискуссии.

Грозный

В рамках первого дня медиашколы журналисты обсудили с экспертами вопросы оттока молодёжи из республики на учебу, ужесточение контроля за проведением ЕГЭ, правовой ответ на провокационные публикации ряда СМИ, отсутствие на территории республики детских домов и многое другое.

В мероприятии принимают участие более 30 молодых журналистов-экспертов из России, Армении, Грузии, Абхазии, Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Молдавии и Белоруссии.

Международная Молодежная медиашкола завершит свою работу в пятницу, 21июля, на озере Кезенной Ам. Медиашкола проходит при поддержке Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, ИА REGNUM и Министерства Чеченской Республики по делам молодёжи.