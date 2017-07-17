Алексин, Тульская область, 17 июля, 2017, 19:11 — ИА Регнум. Жители Тульской области могут посетить узких медицинских специалистов, не выезжая из своих населенных пунктов: в регионе проводится акция «Выездная поликлиника». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона, Алексинский межмуниципальный диагностический центр, где проводят прием врачи Сводного медицинского отряда Федерального медико-биологического агентства РФ (ФМБА) в рамках акции, посетил 17 июля губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Акция «Выездная поликлиника»

Алексей Дюмин и руководитель Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба осмотрели передвижные автомобильные комплексы: лабораторию, реанимацию, рентген, а также пообщались с жителями.

Руководитель Федерального медико-биологического агентства отметил, что «Выездная поликлиника» стартовала в Тульской области 26 июня. Особенность акции в этом году — раннее выявление раковых заболеваний, поэтому в состав сводного отряда вошли врачи-онкологи, предусмотрено лабораторное исследование по всему перечню онкомаркеров. Всего пациентов принимают 37 специалистов, из них — 14 врачей.

Алексей Дюмин поблагодарил Владимира Уйба и коллектив ФМБА за работу. Как отмечалось, специалисты «выездной поликлиники» уже второй год проводят обследования жителей региона.

«Благодаря этому люди могут попасть на приём к высококвалифицированным, узким, специалистам, не выезжая из родного города. Для жителей отдалённых районов — это особенно ценно», — подчеркнул губернатор.

По словам главы региона, акция «Выездная поликлиника» — это отличная практика, которая должна быть продолжена. По просьбе жителей муниципалитета и губернатора Алексея Дюмина специалисты ФМБА приедут в Алексин ещё раз.

В ходе визита глава региона осмотрел терапевтическое отделение Алексинской районной больницы №1. В 2017 году здесь завершены ремонтные работы в терапевтическом отделении.

В общении с министром здравоохранения региона Андреем Третьяковым Алексей Дюмин отметил ряд положительных моментов, которые произошли в медицинском учреждении с прошлого года. Тем не менее, проблемы остаются. В частности, с квалифицированным медицинским персоналом, люди жалуются на очереди в регистратуре.

«Мы последовательно будем решать эти проблемы. Я уже поручил областному министерству здравоохранения совместно с руководством больницы проработать вопрос о включении учреждения в проект «Бережливая поликлиника», — подытожил Алексей Дюмин.

Акция «Выездная поликлиника» с участием ФМБА России проводится региональным отделением «Единой России» в рамках приоритетного партийного проекта «Здоровое будущее» по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина при поддержке министерства здравоохранения Российской Федерации. Лечебно-профилактический осмотр жителей проведён в 21 муниципальном образовании. На сегодняшний день врачами обследовано более 5,5 тысячи человек, проведено 12 тысяч высокоточных исследований (флюорография, ЭКГ, маммография, УЗИ).