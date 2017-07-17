Кострома, 17 июля, 2017, 18:41 — ИА Регнум. С начала 2017 года 70 ветеранов Великой Отечественной войны обратились за помощью к ЖКХ — сообщает пресс-служба губернатора Костромской области. Пожилые люди просили коммунальщиков отремонтировать их дома.

Ветеран

В настоящее время помощь оказана 37 инвалидам, ветеранам, и труженикам тыла. На эти цели было потрачено 588 тыс. рублей. По результатам комиссии, в улучшении жилищно-бытовых условий нуждается еще 33 инвалида и ветерана. До конца года для ремонта в их квартирах в местном бюджете предусмотрено 450 тыс. рублей.

«Помогать нужно не только тем, кто находится на социальном обслуживании, помогать и оказывать внимание нужно всем фронтовикам и ветеранам Великой Отечественной войны. У нас фронтовиков осталось совсем немного. Участниками войны мы занимаемся всеми, фронтовиками в особом порядке, не зависимо от того, написали они заявление на социальное обслуживание или нет. Гуманитарный подход должен быть на сто процентов», — глава Костромской области Сергей Ситников.

Напомним, что за 2015−2017 года силами департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области были отремонтированы 382 квартиры ветеранов Великой Отечественной войны. На улучшение жизни пожилых людей было израсходовано 7,5 млн. рублей. Указ президента России об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны начал действие в 2008 году, на помощь со стороны правительства по нему могут рассчитывать члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалиды, труженики тыла и сами ветераны.