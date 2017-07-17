Курск, 17 июля, 2017, 18:25 — ИА Регнум. В Курске поставщик электроэнергии ОП «КурскАтомЭнергоСбыт» собирается ограничить энергоснабжение транспортной компании МУП «Курскэлектротранс» из-за долга, составляющего более 70 миллионов рублей.

Трамвай, движимый лошадью. 1894

Электроэнергию собираются ограничить на ряде объектов, в том числе и на участках трамвайного маршрута «ТЭЦ-1 — ул. Ольховская — Волокно» и «Льговский поворот — Конти — Авиацентр». Если муниципальное предприятие будет бездействовать, под отключение попадут и другие объекты. В пресс-службе ОП «КурскАтомЭнергоСбыт» сообщают, что ограничения планируют ввести 18 июля, руководство предприятия-должника было извещено заранее.

По данным поставщика, у МУП «Курскэлектротранс» задолженность за 14 месяцев составляет более 71 млн рублей. Ситуацию предприятия уже рассматривали в администрации региона. Транспортной компании рекомендовали полностью оплачивать текущие счета и погашать задолженность по специально составленному графику, но «кардинальных изменений в ситуации с оплатой потребленных энергоресурсов не произошло».

«Сейчас завершается подготовительный этап работ, предшествующий вводу ограничения режима энергопотребления на объектах МУП «Курскэлектротранс», — говорится в сообщении поставщика электроэнергии.

В то же время в администрации города заявили, что транспортного коллапса не допустят, а волнение общественности назвали необоснованным.

«Задолженность муниципального предприятия «Курскэлектротранс» перед поставщиком электроэнергии — ОП «КурскАтомЭнергоСбыт» действительно существует. В числе основных причин ее появления — рост цен как на комплектующие детали и узлы, необходимые предприятию для поддержания транспортного состава в рабочем состоянии, так и на собственно электроэнергию. При этом сам «Курскэлектротранс» выполняет важнейшую социальную задачу — перевозку разных категорий пассажиров, нуждающихся в поддержке государства. Не стоит забывать, что стоимость проезда в муниципальном транспорте в Курске на сегодняшний день — одна из самых низких в стране», — заявил мэр города Николай Овчаров.

Пресс-служба городской администрации сообщает, что решение проблемы уже нашли и МУП «Курскэлектротранс» будет погашать долг по согласованному с энергетиками графику, а текущие счета предприятие и так погашает своевременно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале 2017 года жители Курска составили онлайн-петицию, в которой просили органы власти вмешаться и помочь «умирающему» муниципальному трамваю.

Авторы петиции заявили, что в Курске трамваи планомерно уничтожаются. В доказательство своих слов привели маленькие зарплаты водителей и кондукторов, а также моральную и техническую «старость» транспорта. Инициатор обращения отметил, что трамваи для областного центра закупают редко, причем уже «с пробегом».

Напомним, согласно данным городского департамента транспорта, связи и дорожного хозяйства, средний возраст парка трамваев в Курске сейчас составляет 28 лет. На закупку транспорта у бюджета нет денег, так один трамвай отечественного производства обойдется городу в 25 млн рублей, его импортный аналог — в 50 млн. Пока предприятие только ремонтирует старые трамваи.