Калуга, 17 июля, 2017, 18:18 — ИА Регнум. 28-летний иностранный гражданин передал оперуполномоченному ФСБ взятку деньгами, рассчитывая на оказание ему сотрудником спецслужбы помощи в решении проблем с посетителями одного из кафе Калуги, в котором взяткодатель выполнял функции охранника, водителя и диджея. Об этом 17 июля сообщил корреспонденту ИА REGNUM, следователь по особо важным делам отдела СУ СК России по Калужской области Василий Сажко.

Диджей

По его словам, передача взятки проходила под контролем оперативников из калужского регионального управления ФСБ России. Следователем уже получена достаточная совокупность доказательств причастности иностранного гражданина к совершению данного преступления, на основании которой подозреваемому предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу. (часть 1 статьи 291 УК РФ)

В отношении иностранца — взяткодателя возбуждено уголовное дело, он задержан. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, с начала 2017 года правоохранительными органами Калужской области уже выявлено 228 экономических преступлений. Основным видом должностных преступлений является взяточничество. В 2017 году сотрудники профильных подразделений установили 32 таких факта, в том числе 19 — совершенных в крупном и особо крупном размере. Кроме того, задокументировано 42 эпизода мелкого взяточничества.

В 2016 году выявлен 21 факт получения взятки, 26 — фактов дачи взятки, 5 — посредничеств во взяточничестве и 38 преступлений, уголовная ответственность за которые предусмотрена ст. 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мелкое взяточничество».