Ереван, 17 июля, 2017, 17:24 — ИА Регнум. Армения ведет переговоры с Россией о получении нового военного кредита, которые начались в этом году, заявил министр финансов Армении Вардан Арамян на пресс-конференции сегодня, 17 июля.

Иосиф Кубатья ИА REGNUM Боевой танк Т-72Б на военном параде в Ереване

Армения планирует увеличение военных расходы на $60 млн в год и обсуждает с Россией возможность получения нового военного кредита», — сообщил министр.

Хотя он не уточнил сумму нового кредита, возможные сроки предоставления, на какие цели он будет потрачен, но отметил, что обсуждения с российской стороной носят постоянный характер.

«Россия — наш стратегический партнёр, и такие дискуссии носят непрерывный характер», — сказал Арамян.

По его словам, на данный момент из $200 млн российского оборонного кредита осталось освоить около $30 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 г. между Арменией и Россией было подписано соглашение о предоставлении стране государственного экспортного кредита на сумму до $200 млн на десять лет с отсрочкой выплат до начала 2018 года. Согласно приложению, Армения закупает у РФ пусковые установки реактивной системы залпового огня «Смерч» и боеприпасы к ней, зенитные ракетные комплексы «Игла-С», наземные комплексы исполнительной радиотехнической разведки «Автобаза-М», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А с транспортно-заряжающими машинами, управляемые ракеты 9М113М, гранатомёты РПГ-26, снайперские винтовки Драгунова, бронеавтомобили «Тигр», инженерные средства и средства связи.

В сообщении говорилось, что перечень может быть изменен по взаимному письменному согласию между Федеральной службой по военно — техническому сотрудничеству и министерством обороны Армении.

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