Калуга, 17 июля, 2017, 17:19 — ИА Регнум. «У нас система образования сейчас достаточно либеральная, и в том числе в оценках. Мне не совсем нравится, когда мы вручаем золотые медали и есть тройка по каким-то предметам. Если он девять лет еле-еле из четверти в четверть тянулся и добавим еще два года, то, что он там получит, какие знания? Зато все училища профессионального образования позакрывали, потому что некому там учиться», — заявил Анатолий Артамонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выпускники

Речь о дальнейшей учёбе девятиклассников возникла на заседании правительства области из-за недавнего инцидента, происшедшего в обнинской средней школе № 16. Здесь ученика девятого класса не хотели переводить в 10-й класс, несмотря на заявление школьника, положительную успеваемость и сдачу экзаменов. Директор школы сообщила родителям учащегося, что в дальнейшем, уже девятиклассника, их ребенка обязательно отчислят за неуспеваемость в первом полугодии, и предлагала им забрать документы из школы. Директор даже заставила ученика писать дополнительную контрольную работу по физике и проверочную работу по химии. Руководителя школы не смутило то, что, федеральный закон об образовании запрещает неуспеваемость учащегося считать основанием к его отчислению. Согласно закону, основанием для не зачисления в 10-й класс может стать только отсутствие мест для зачисления.

«Закон есть закон, и его необходимо выполнять в том виде, в котором он существует, — сказал по данному поводу губернатор Анатолий Артамонов. — Выводы должны быть сделаны соответствующие. Это самоуправство, и в любом учреждении можно навести порядок».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области учащиеся мятлевского и товарковского профессиональных училищ стали студентами Детчинского аграрного колледжа и Калужского транспортно-технологического техникума, а думиничское училище сделали филиалом Сухиничского профессионального лицея.

Как утверждали в министерстве образования и науки области, речь шла не о ликвидации профучилищ как таковых, а только об их реорганизации. Между тем, по мнению преподавателей, реорганизация мятлевского и товарковского профучилищ, где централизованно готовили специалистов для сельского хозяйства, более похожа на ликвидацию этих учебных заведений.