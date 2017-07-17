Нижний Новгород, 17 июля, 2017, 17:02 — ИА Регнум. В рамках весеннего призыва из Нижнего Новгорода в Вооруженные силы направлено 898 призывников, сообщили в мэрии города.

Андрей Репин ИА REGNUM Призывники

По данным мэрии, 38 нижегородцев, имеющих высшее образование, вместо военной службы по призыву выбрали прохождение военной службы по контракту в течение двух лет. На альтернативную гражданскую службу были направлены пятеро призывников.

Всего на заседания призывных комиссий прибыло 4529 человек. Из них более 2100 человек были предоставлены отсрочки от службы в армии. В частности, 1846 человек получили отсрочки для продолжения учебы, 250 человек — по состоянию здоровья, двое — по семейным обстоятельствам.

Андрей Репин ИА REGNUM Призывники

Как сообщало ИА REGNUM, из Нижегородской области весной 2017 года 43 призывника были направлены на службу в Президентский и Семеновский полки.

Нижегородская область традиционно занимает ведущую позицию по количеству призывников в Президентский полк после Москвы и Санкт-Петербурга. Всего, с момента образования этих элитных частей в них прошли службу свыше 1200 нижегородцев.