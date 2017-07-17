Выборг, Ленинградская область, 17 июля, 2017, 16:45 — ИА Регнум. Группу торговцев незаконным оружием ликвидировали в Выборге Ленинградской области сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти совместно с сотрудниками регионального УФСБ при поддержке бойцов Росгвардии. Организованная преступная группировка занималась сбытом огнестрельного оружия и боеприпасов на территории Петербурга и области.

ГУ Росгвардии по СПб и Ленобласти Оружие, изъятое в Выборге

Как сообщили сегодня, 17 июля, в пресс-службе регионального Главка полиции, 13 июля были установлены и задержаны двое участников группы, в возрасте 39 и 40 лет. При обыске в местах проживания задержанных и в гараже одного из них обнаружено и изъято свыше 20-ти единиц огнестрельного оружия, более трех тысяч патронов различного калибра, а также боеприпасы.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

«В настоящее время полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление соучастников противоправной деятельности задержанных», — отметили в петербургском ГУ МВД.

Как сообщили сегодня же в ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сотрудники СОБР «Гранит» в Выборге оказали силовую поддержку сотрудникам УФСБ и оперативникам ГУ МВД во время обысков и задержания лиц, причастных к незаконному обороту оружия. Кроме того, на месте работали взрывотехники инженерно-технического отдела ОМОН, чтобы обезопасить сотрудников следственной группы.

Как уточнили в Росгвардии, контролирующей оборот оружия, в ходе обысков обнаружено несколько шашек тротила и пластида, ручные гранаты и запалы к гранатам, приборы бесшумной стрельбы, электродетонаторы, три единицы автоматического огнестрельного оружия, несколько пистолетов, карабинов и винтовок разных модификаций российского и иностранного производства, обрез винтовки Мосина, газовый пистолет «РКС-3», а также более трех тысяч патронов различного калибра к нарезному и гладкоствольному оружию.

«Боеприпасы и взрывчатые вещества, представляющие опасность для жизни и здоровья граждан, подлежат уничтожению, остальное оружие отправлено на экспертизу», — добавили в пресс-службе ГУ Росгвардии.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года арсенал автоматического оружия времен Великой Отечественной войны и боеприпасы изъяты у неработающего жителя села Шум Кировского района Ленинградской области.

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На приусадебном участке жителя Гатчинского района Ленинградской области в феврале 2016 года были найдены, автомат, карабин, пистолеты, гранаты и боеприпасы.

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В конце декабря 2015 года большое количество оружия и боеприпасов, включая пулемет и гранаты, было изъято в Ленинградской области у супругов, промышлявших незаконным оружейным «бизнесом». Для доставки своего опасного «товара» они использовали почту.