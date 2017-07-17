Рим, 17 июля, 2017, 16:09 — ИА Регнум. Официальное уведомление о начале процедуры по реализации этого проекта и выявления подходящей территории (земельного участка) опубликовано на официальной странице префектуры города Рима.

Tracy Hunter

Вот и ответ на так называемую диспетчерскую по расселению мигрантов, которая должна была быть сформирована в соответствии с просьбой мэра города Вирджинии Раджи к министру внутренних дел. Запросом мэра просто пренебрегли, 26 июня на письмо Раджи о том, что Рим не может больше вмещать мигрантов, префектура ответила цифрами: в общей сложности столица и окрестности приняли 8609 беженцев, когда максимальная квота была установлена на 11 тысяч мигрантов. То есть «не хватало» 2400 человек.

Сейчас же префектура занята поиском «оборудованной зоны для первого приема лиц, ищущих убежище», как сообщается на сайте. Примерные расходы в день на каждого мигранта 32,60 евро (плюс НДС) в день. И рассчитывая, что полностью оперативный центр может вместить от 1000 до 1500 человек, и контракт, который будет заключен с управляющей центром компанией, будет пока подписан на 5 месяцев, получается, что первые пять месяцев работы центра обойдутся в 5—7 миллионов евро, не учитывая расходы на здравоохранение, социальную и культурную интеграцию и даже транспорт. На сайте префектуры опубликовано также положение о конкурсе для осуществления «автобусных перевозок мигрантов от границ до приемных центров». Под границей подразумеваются порты в провинции Рима: Анцио и Чивитавеккья, а также аэропорт Фьюмичино.

Напомним, ранее мэр города Вирджиния Раджи обратилась с официальным запросом к министру внутренних дел с просьбой не присылать больше беженцев в Рим, ссылаясь на отсутствие физических мест для размещения мигрантов. Министерство попросило мэра принять мигрантов в соответствии с распределенными ранее квотами и пообещало создать специальный комитет при министерстве для обсуждения сложившейся ситуации.