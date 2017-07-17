Ярославль, 17 июля, 2017, 15:50 — ИА Регнум. В Ярославской области судебные приставы возбудили исполнительное производство против священника-алиментщика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управление службы судебных приставов по Ярославской области.

Деньги

Брак настоятеля одного из храмов в Некрасовском районе распался несколько лет назад. С мамой осталась жить дочка, которой в этом году исполнится пять лет.

«Мужчина длительное время не помогал материально своей дочери. Мать ребенка подала в суд заявление о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Суд удовлетворил исковые требования гражданки и вынес решение о взыскании с должника алиментов в размере ¼ части всех видов заработка», — сказала корреспонденту ИА REGNUM помощник главного судебного пристава Ярославской области Екатерина Пиунова.

Но с 2016 года священник не перечислил бывшей семье ни копейки. Получив исполнительный лист, судебный пристав возбудил исполнительное производство и отправил запросы в учетно-регистрирующие органы для определения расчетных счетов и имущества должника. В настоящее время приставами направлен запрос по месту работы алиментщика — в Ярославскую епархию ‑ и письмо самому должнику. Ответа пока не получили.