Саратов, 17 июля, 2017, 15:46 — ИА Регнум. С 26 июля (за 45 дней до единого дня голосования), во всех МФЦ Саратовской области начнется прием заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения и передаче их в соответствующую территориальную избирательную комиссию. Как сообщили ИА REGNUM в облизбиркоме, окончание приема заявлений в многофункциональных центрах — 4 сентября.

Kremlinrus.ru Многофункциональный центр

«Межведомственные договоренности приняты сторонами во исполнение нового механизма голосования на выборах губернатора Саратовской области и депутатов Саратовской областной думы шестого созыва, который предполагает для избирателя возможность проголосовать на избирательном участке, где он фактически проживает или будет находиться в день голосования. Вопросы работы с МФЦ обсуждались также в ходе всероссийского совещания в режиме видеоконференции, проведенного в минувшую пятницу ЦИК России с региональными избиркомами по вопросам готовности к единому дню голосования», — пояснили в облизбиркоме.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября 2017 года на территории Саратовской области состоятся выборы депутатов Саратовской областной думы и губернатора. Выборы главы региона впервые с 2000 года состоятся на территории области, кроме того, они впервые будут совмещены с выборами депутатов регионального парламента.

В Саратовской области на пост губернатора зарегистрировались три кандидата — врио главы региона Валерий Радаев, лидер обкома КПРФ Ольга Алимова и представитель ЛДПР Станислав Денисенко.