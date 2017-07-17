Астрахань, 17 июля, 2017, 15:33 — ИА Регнум. Конфеты производства шоколадной империи президента Украины Петра Порошенко не появятся в Астраханской области. Крупная партия сладостей фирмы «Рошен» была остановлена на границе с Казахстаном. Вес партии составил 2,7 тонны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

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По информации пресс-службы пограничного управления по республике Калмыкия и Астраханской области, автомобиль «ГАЗель» под управлением гражданина Казахстана был задержан в пункте пропуска «Караузек». В ведомстве уточнили, что грузовик следовал по маршруту Атырау — Астрахань, сообщает ГТРК «Лотос».

Как сообщало ИА REGNUM, ввоз кондитерских изделий «Рошен» в Россию ещё в июле 2013 года был запрещён, согласно официальной формулировке, из-за её несоответствия «заявленным параметрам». Как сообщил глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, в шоколаде «Рошен» был обнаружен бензопирен.

Это далеко не первая попытка провоза запрещенного товара в РФ. Сладости производства украинской кондитерской фабрики в Астраханскую область пытались нелегально провезти в марте 2017 года.

Добавим, что с 2014 года Роспотребнадзор запретил ввоз в Россию всей молочной продукции и молока, а также всех сырных продуктов с Украины. С начала 2016 года действует запрет на ввоз в РФ сельхозпродукции, сырья и продовольствия с сопредельного государства.