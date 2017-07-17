Москва, 17 июля, 2017, 15:13 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил руководству Армении закрепить в законодательстве республики официальный статус для русского языка, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июля. Предложение было сделано в ответ на слова, сказанные спикером национального собрания Армении Арой Баблояном, который указал на проблему с заменой национальных водительских прав для профессиональных шоферов для работы в РФ.

Цитата из к/ф «Мимино». реж. Георгий Данелия. 1978. СССР Фрунзик Мкртчян

«Граждане Армении фактически остались за бортом», — сожалеет Баблоян.

«Я могу сказать лишь одно, закрепите его (русский язык) как официальный, и тогда норма закона будет охватывать автоматически и республику Армения», — сказал Володин.

«Когда мы обсуждали этот вопрос, мы подчеркивали, что эта норма действует в отношении только тех стран, где это (официальный статус русского языка) зафиксировано в конституции, зафиксировано в законодательстве», — пояснил спикер Госдумы.

С 1 июня 2017 года в России вступил в силу закон, запрещающий водителям с иностранными правами работать на территории страны.

Госдума 14 июля приняла закон, который дал право водителям-гражданам Киргизии не менять национальные права на российские.