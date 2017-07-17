Орел, 17 июля, 2017, 15:11 — ИА Регнум. В Орловской области школьные учебники могут заменить на планшеты. С такой инициативой выступил губернатор Орловской области Вадим Потомский на аппаратном совещании в правительстве региона 17 июля, сообщает пресс-служба облправительства.

Современный учебник

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Таким образом, считает губернатор, можно решить проблему с обеспечением учебниками орловских школьников.

Как сообщало ИА REGNUM, нарушение Орловской областью федерального законодательства в части обеспечения школьников учебниками вызвало удивление президента Владимира Путина. Вопрос от орловцев о том, почему родители должны покупать учебники за свой счет (а это около 17 тысяч рублей за комплект), поступил на «Прямую линию» с Владимиром Путиным. 6 июля президент на личной встрече с губернатором выразил удивление сложившейся ситуацией.

«По закону обязаны предоставить бесплатно. Что люди пишут: «Отсутствуют учебники как для первоклассников, так и для учеников старших классов». Вот одно из обращений: «Выдали список учебников, которые необходимо купить, — 17 наименований. Каждый учебник, как правило, стоит от 800 до 1000 рублей, то есть мне надо будет заплатить 15−17 тысяч». Странно, да?» — спросил президент у губернатора.

Губернатор пообещал, что уже с нового учебного года школьники будут обеспечены учебниками за счет бюджета — как того и требует закон.

Между тем, как подсчитали в администрации, в год на обновление школьных учебников в полном объеме необходимо от 60 млн рублей. На обеспечение учебниками в этом году уже выделено 58 млн рублей.

«Это серьезная сумма, которой мы располагаем и закладываем в расходную часть бюджета. Но можно достичь большего коэффициента полезного действия от расходования этих денег, покупая электронные планшеты. Тем более у нас в регионе есть компании, которые разрабатывают современное программное обеспечение», — подчеркнул глава региона и отметил, что стоимость современных планшетов ниже, чем набора учебников для старшеклассников.

Проработать этот вопрос губернатор поручил департаменту образования Орловской области, с учетом соблюдения санитарных норм в части влияния планшетов на зрение учащихся, а также изучить опыт других регионов.

Инициативу в правительстве объясняют тем, что образовательные программы часто меняются, а введение новых образовательных стандартов будет требовать приобретения других учебников.

Планшеты для школьников, подчеркнул губернатор, должны содержать только учебные программы и быть без выхода в интернет, чтобы учащиеся не отвлекались от учебного процесса. При этом для младших школьников, до пятого класса, предложено сохранить учебники.

Замена школьных учебников планшетами (или электронными книгами) — инициатива не новая и уже обсуждается в течение нескольких лет, с 2015 года возможность электронной версии учебников предусмотрена и законом об образовании. Плюсы ее не только в бюджетной экономии, но, например, в значительном облегчении портфелей детей. В ряде регионов электронные версии учебников уже давно используются