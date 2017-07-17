Москва, 17 июля, 2017, 15:04 — ИА Регнум. «Есть ли отличия депутатов-одномандатников и депутатов по партийным спискам?», — поинтересовался телеведущий Валерий Фадеев у спикера Государственной думы РФ Вячеслава Володина в ходе интервью программе «Воскресное время».

Ольга Зенькович ИА REGNUM Депутаты Госдумы

«Не скажу, что есть отличие. Потому что депутаты, избранные по партийным спискам, сейчас тоже имеют такую же персонифицированную ответственность. Депутат, избранный по одномандатному округу, конечно, больше загружен повесткой земной, если хотите. То есть, это конкретные проблемы людей, которые он должен отстаивать, решать, доводить до сведения. И по этой причине нам было важно, чтобы Государственная Дума не только занималась законотворчеством, но и представляла избирателей в тех вопросах, которые их волнуют», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Напомним, в 2016 году выборы в Госдуму VII созыва прошли по смешанной системе: 225 мандатов распределены между кандидатами от политических партий, еще 225 — среди одномандатников. В нижнюю палату парламента прошли представители четырех партий: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия», по одному мандату получили одномандатники от партий «Родина» и «Гражданская платформа», а также один самовыдвиженец, который написал заявление о вступлении во фракцию «Единая Россия». В Госдуме VI созыва депутаты сформировали четыре фракции по числу прошедших партий — выборы проводились по партийным спискам.

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