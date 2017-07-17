Одесса, Украина, 17 июля, 2017, 15:00 — ИА Регнум. Сегодня, 17 июля, президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Одесскую область посетил украинско-американские учения «Си Бриз — 2017». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Sea Breeze

В частности Порошенко напомнил, что в этом году учениям «Си Бриз» исполнилось 20 лет. Он отметил, что в учениях принимают участие корабли из 16 стран.

«Совместная подготовка свидетельствует о нашем единстве и готовности защитить мир и ценности, которые разделяет трансатлантическое общество — демократию и свободу, верховенство закона и права человека, территориальную целостность и нерушимость границ. Символическим и существенным является роль «Си Бриз» в нашем стратегическом партнерстве. С 1997 года учения дают существенную помощь в возрождении военно-морского потенциала нашего государства. Они способствуют достижению Военно-Морскими Силами Украины совместимости с фотами стран-членов НАТО, что является предусловием запланированного нами членства в этом оборонном союзе», — сказал Порошенко, выступая на боевом фрегате «Гетман Сагайдачный».

Он рассказал, что критерии членства в НАТО совпадают с критериями членства в ЕС.

По его словам, украинские военные делятся боевым опытом противостояния внешней агрессии с союзниками НАТО.

«Эти многонациональные учения важны не только для повышения уровня подготовки наших вооруженных сил. Они также важны и для иностранных участников, которые получают возможность перенять наш уникальный опыт противостояния врагу в гибридной войне, которую ведет против нашего народа «Российская Федерация». Много кто из участников имеет реальный боевой опыт, который получили, отбивая «российскую агрессию». Сегодня именно офицеры, солдаты и матросы защищают не только свою землю, но я подчеркиваю, и мирную жизнь народов Европы, и действующую международную систему безопасности, которую пытается уничтожить Россия», — считает Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля Порошенко заявил, что Украина и НАТО начали обсуждение возможности разработки ПДЧ в НАТО.

«Мы считаем необходимым, чтобы мы начали дискуссию о введении Membership action plan и наши предложения о начале дискуссии были с удовольствием приняты… Мы имеем план на три года, мы имеем программу до 2020 года. Мы знаем, что делать, и это впервые на Украине построена дорожная карта — что и когда делать», — заявил Порошенко.

План действий по членству в НАТО (ПДЧ) предназначен для помощи странам, которые планируют стать членами НАТО.

Напомним, 10 июля в Киеве генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что только Украина и страны-члены НАТО могут принимать решения о реализации плана действий по членству (ПДЧ) в Альянсе. «Это дело Украины — решать. Это суверенное право каждой нации. И никто не должен пытаться менять систему сфер влияния в Европе, решать за соседей, что им можно, а чего нельзя делать. И вопросы, связанные с членством, должны решать союзники и Украина, больше никто», — сказал Столтенберг.

Так генсек НАТО прокомментировал слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, что предоставление Украине плана действий касательно членства (ПДЧ) в НАТО не будет способствовать безопасности в Европе.

При этом Столтенберг затруднился назвать приблизительные сроки принятия Украины в НАТО. «Я бы не спекулировал на временных рамках. Но, конечно, Украина будет решать, к чему она стремится. Мой месседж в том, что вопрос касательно членства должны решить 29 союзников и Украина. И никто другой не должен вмешиваться в этот процесс. И еще раз подчеркиваю — реформы, модернизация, борьба с коррупцией, соответствие стандартам НАТО. Это важные вещи, им следует уделить внимание. Это важно и для НАТО, и для Украины, независимо от членства», — пояснил Столтенберг.