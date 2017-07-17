Белгород, 17 июля, 2017, 15:14 — ИА Регнум. Из шести кандидатов, выдвинутых политическими партиями в качестве кандидатов на пост губернатора Белгородской области, документы о выдвижении в региональную избирательную комиссию подали пока только двое.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Депутат Белгородской областной думы Станислав Панов, который стал кандидатом на пост губернатора от КПРФ, направил в региональный избирком документы о выдвижении 11 июля. 13 июля официально зарегистрировали его представителя по финансовым вопросам, и он открыл предвыборный счет.

Помощник депутата Госдумы ФС РФ Александра Старовойтова по работе в Белгородской области, координатор регионального отделения партии, кандидат экономических наук Константин Климашевский, который на выборах будет представлять ЛДПР, подал документы о выдвижении 13 июля. Ему также выдали разрешение открыть специальный избирательный счет.

Выдвижение кандидатов продлится до 31 июля. Для регистрации им нужно будет собрать подписи поддержавших их депутатов представительных органов муниципальных образований и избранных на муниципальных выборах глав образований в поддержку выдвижения кандидата (5% от общего числа указанных депутатов), а также вместе с документами подать сведения о трех кандидатах в Совет Федерации.

После того, как кандидат представит необходимые документы, избирком в течение 10 дней принимает решение о регистрации или об отказе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Белгородской области пройдут 10 сентября 2017 года, в единый день голосования.

Сейчас регионом руководит Евгений Савченко, который идет уже на седьмой губернаторский срок. Он не покидал свой пост с 1993 года. О намерении баллотироваться он заявил еще в феврале, а позже получил одобрение президента Владимира Путина.

Савченко на выборах будет представлять партию «Единая Россия». Также с кандидатами определились еще несколько партий. «Справедливую Россию» будет представлять заместитель председателя комитета белгородской облдумы по образованию, молодежной политике и СМИ, директор ЗАО «Аспект Центр» Юрий Осетров.

Кандидатом на пост губернатора от «Гражданской платформы» станет член регионального отделения партии Андрей Маликов, а от «Партии ветеранов России» в предвыборную гонку включится председатель областного отделения Эдуард Чаусов.