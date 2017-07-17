Улан-Удэ, 17 июля, 2017, 14:55 — ИА Регнум. В Бурятии завершился прием документов от претендентов на пост главы республики, выборы которого состоятся 10 сентября. Из шести выдвинутых кандидатов подготовить необходимый пакет документов, и, в первую очередь, собрать подписи депутатов и муниципальных глав, сумели четыре претендента. Как сообщили ИА REGNUM в ресизбиркоме, комиссия приступила к проверке документов и в течение десяти дней примет решение о регистрации кандидатов. Тем временем местные СМИ предполагают, что выдвиженцу компартии в регистрации откажут.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Документы на регистрацию сдали выдвиженец «Коммунистов России», гендиректор «Газеты Улан-Удэ» Батодалай Багдаев, помощник депутата Госдумы Сергей Дорош из ЛДПР, сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ) и врио главы республики Алексей Цыденов, выдвинутый «Единой Россией».

Еще два выдвинутых кандидата — гендиректор детсада «Малыш-Джентльмен» Юрий Базаржапов («Партия родителей будущего») и гендиректор компании «Шуудэр» Игорь Пронькинов (Российская партия пенсионеров за справедливость) — необходимый набор документов сдать не успели, в связи с чем выбывают из борьбы за кресло главы Бурятии.

Для прохождения муниципального фильтра кандидаты должны представить не менее 216 подписей муниципальных депутатов и глав. По данным «Байкал-Daily», Цыденов, Багдаев, Дорош и Мархаев представили листы с 226 подписями глав поселений и депутатов.

При этом как минимум два депутата подписались дважды — это Александр Стрижов из Тарбагатайского района и Александр Васильев из Заиграевского района. Оба они позже заявили, что их ввели в заблуждение, рассказав, что подписываться можно за двух и даже за трех кандидатов. В итоге вначале они подписались в поддержку Алексея Цыденова, а затем, повторно — Вячеслава Мархаева. Между тем по закону муниципальный депутат может поддержать только одного кандидата. Таким образом, эти подписи ставят под угрозу возможность выдвижения Вячеслава Мархаева, предполагает издание.