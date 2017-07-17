Санкт-Петербург, 17 июля, 2017, 14:17 — ИА Регнум. Бандероль с авиационными часами задержана при отправке партии международных почтовых отправлений в петербургском аэропорту «Пулково». Уровень радиации, исходивший от бандероли, в 40 раз превышал естественный фон гамма-излучения. Об этом сегодня, 17 июля, сообщило Северо-Западное таможенное управление.

Sztu.customs.ru Радиоактивная бандероль

Опасное почтовое отправление было выявлено с помощью системы радиационного контроля «Янтарь-1П» 9 июля. Проведенная экспертиза установила, что максимальный уровень гамма-излучения от бандероли достигал 4,2 мкЗв/час, при этом загрязнения радионуклидами наружной поверхности самой бандероли не выявлено.

Источник излучения — авиационные часы-хронографы АХЧ советского производства. Они выпускались в середине прошлого века советской промышленностью для авиации. На их стрелки и цифры наносился световой состав на основе радиоактивных солей радия-226.

Отправителем часов оказался гражданин России, проживающий в Челябинске. Это уже второе почтовое отправление от него с радиоактивными часами, задержанное на Пулковской таможне. Адресаты бандеролей, до которых они не дойдут, находятся в Германии и в Австрии.

«Пулковская таможня напоминает, что радиоактивные материалы запрещены к пересылке в международных почтовых отправлениях в соответствии с актами Всемирного почтового союза и таможенным законодательством Таможенного союза стран ЕАЭС», — отметили в Северо-Западном таможенном управлении.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля текущего года в Москве сотрудники межрегионального логистического центра «Внуково» совместно с сотрудниками Федеральной таможенной службы (ФТС) перехватили радиоактивную посылку. В ней было выявлено гамма-излучение, которое в десятки раз превышало предельно допустимый радиационный фон. В посылке был обнаружен авиационный измерительный прибор со встроенным циферблатом.

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В сентябре 2015 года сотрудники Оренбургского почтового таможенного поста обнаружили радиоактивную почтовую посылку. Максимальная мощность гамма-излучения на поверхности посылки превышала допустимые 0,31 мкЗв/ч. Внутри обнаружили в ней два упакованных медальона с маркировкой «Quantum science». Экспертиза показала, что медальоны являются источниками ионизирующего излучения, содержащими природные радионуклиды: калий-40, радий-226 и торий-232