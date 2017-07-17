Ростов-на-Дону, 17 июля, 2017, 13:49 — ИА Регнум.

Жители Ростова-на-Дону нередко сетуют на то, что горки для детей во дворах часто бывают небезопасными. Но одна из конструкций, расположенная на улице Можайской, вызвала бурю возмущения среди родителей. Фотография «горки смерти», как назвали аттракцион интернет-пользователи, появилась в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте».

Bg.rostov-gorod.ru На детской площадке:

На снимке видно, что путь с горки ведёт прямо на проезжую часть. Если вдруг ребёнку захочется прокатиться, то он может попасть прямиком под колёса автомобиля.

«Для непослушных детишек. Родителям на заметку», — иронично подписал снимок автор поста.

Как появился такой аттракцион, не сообщатся. Вероятно, что частью детской площадки пожертвовали для расширения проезжей части. А вот горку демонтировать, видимо, забыли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ростовчане регулярно просят чиновников проверить безопасность детских площадок. По мнению горожан, покрытия детских городков является прямой угрозой здоровью детей. Особое внимание просят уделить установке детских горок.