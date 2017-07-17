Волгоград, 17 июля, 2017, 13:45 — ИА Регнум. В Волгоградской области от африканской чумы свиней погибли домашние животные в двух личных подсобных хозяйствах. Так, по информации регионального комитета ветеринарии, очаги инфекции выявлены в посёлке Репино Среднеахтубинского района и городе Калач-на-Дону, передаёт корреспондент ИА REGNUM 17 июля. Диагноз установлен Волгоградской областной ветеринарной лабораторией, для подтверждения материалы направлены во Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной вирусологии и микробиологии.

Volgograd.ru Свиньи

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Меры по локализации заболевания уже принимаются. Сотрудники ветслужбы устанавливают дезинфекционные барьеры, информируют население, проводят подворовой обход. Специалисты напоминают, что свиней необходимо содержать в закрытых помещениях, не допуская их свободного выгула, использовать только термически обработанные корма. Это позволит остановить распространение заболевания.

Всего с начала 2017 года в Волгоградской области выявлено шесть случаев африканской чумы свиней: три из них — в Среднеахтубинском районе, по одному — в Даниловском, Калачевском и Городищенском. На сегодняшний день карантин действует на четырех участках, на двух — в поселке Вторая Пятилетка Среднеахтубинского района и Котлубанском сельском поселении Городищенского района — уже снят.

О четвёртом выявленном очаге заболевания сообщалось всего неделю назад. Неделю назад сообщалось о четвёртом выявленном очаге заболенваия. Инфекция была выявлена в одном из личных подсобных хозяйств посёлка Клетского Среднеахтубинского района — на его территории был введён карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, первый случай африканской чумы свиней в 2017 году был зафиксирован в Волгоградской области в начале июня в посёлке Вторая пятилетка в Среднеахтубинском районе.

Напомним, от вспышек африканской чумы свиней в 2016 году в Волгоградской области пострадали более 1,5 тыс. личных подсобных хозяйства и одно сельскохозяйственное предприятие, где было уничтожено более 5 тыс. животных.