Пекин, 17 июля, 2017, 13:42 — ИА Регнум. Центральный военный совет опубликовал приказ о введении новой летней формы для военнослужащих Народно-освободительной армии Китая (НОАК) всех родов войск. Введение новой формы приурочено к 90-й годовщине со дня создания НОАК.

Летняя форма НОАК (Военно-морской флот)

Как отмечают эксперты, новая парадная летняя форма отличается практичностью, качеством и функциональностью, кроме того при ее создании используются материалы, позволяющие военнослужащим комфортно себя чувствовать даже в условиях крайне высоких температур, пишет «Жэньминь жибао».

Предыдущая военная форма была впервые продемонстрирована на параде, посвященном 10-й годовщине вхождения Гонконга в состав КНР в 2007 году. На разработку формы «образца 07» власти КНР потратили $789 млн.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, ударная авианосная группа ВМС НОАК во главе с первым китайским авианосцем «Ляонин» в ночь с 11 на 12 июля прошла через Тайваньский пролив в непосредственной близости от острова. Эскадра ВМС НОАК возвращалась из Гонконга в порт Циндао.