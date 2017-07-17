Донецк, 17 июля, 2017, 13:32 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 16 июля, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии один раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 30 раз, сообщают 17 июля СМИ народных республик.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинский солдат стреляет из миномета

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили один раз режим тишины. Украинские силовики обстреляли пгт Калиново.

При обстреле ВСУ использовали станковые противотанковые гранатометы СПГ.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 30 раз. Под огнем оказались 17 населенных пунктов.

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Огнем украинской артиллерии была повреждена школа и уничтожен жилой дом в поселке Старомихайловка, а также повреждены семь зданий в поселке Трудовские. В нем украинские силовики также повредили газопровод.

По данным Украины, один солдат украинской армии был ранен. Штаб «АТО» зафиксировал 16 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Водяного, Широкино, Гнутово, Талаковки, Красногоровки.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Новозвановки, Троицкого, Новоалександровки, Донца.

Напомним, с 2014 года к власти на Украине незаконным путем пришли последователи бандеровской идеологии. В соответствии с русофобской идеологией одного из основателей украинского национализма Степана Бандеры современный Киев стремится к уничтожению всего русского на Украине, начиная с памятников Ленину и заканчивая жителями ЛНР и ДНР, которых Киев называет «сепаратистами» и «террористами».