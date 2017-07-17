Любытино, Новгородская область, 17 июля, 2017, 13:05 — ИА Регнум. В Новгородской области дорожники восстановили проезд по восьми участкам автодорог из десяти подтопленных в результате проливных дождей 14 и 15 июля. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 17 июля, в областном департаменте транспорта и дорожного хозяйства, ремонтные работы продолжаются на двух участках автодорог в Боровичском и Любытинском районах: Боровичи — Травково — Шуя — Козлово и Солодка — Своятино.

Администрация Любытинского района Новгородской области Разрушенный участок дороги к деревне Солодка Любытинского района

В воскресенье, 16 июля, был восстановлен проезд по участкам дорог Новинка — Никольское — Луково, а также в районе деревень Витин Бор, Комарово и Горушка

Отметим, что в Любытинском районе населённый пункт Солодка из-за размыва дорог оказался в транспортной изоляции. По данным районных властей, ремонтные работы невозможно начать из-за большого количества воды. Жители деревни отказались от эвакуации, для них организована пешеходная переправа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области после проливных дождей с 1 июля действует режим чрезвычайной ситуации. В Любытинском, Крестецком, Окуловском и Хвойнинском районах были подтоплены дома, размыты участки 22 дорог, проезд по которым восстановили к 10 июля. Новые ливневые дожди 14−15 июля разрушили участки 10 дорог в Боровичском и Любытинском районах.