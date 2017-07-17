Москва, 17 июля, 2017, 12:51 — ИА Регнум. Позиции России и Армении в большинстве внешнеполитических вопросов оказываются схожими. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 июля, об этом заявил председатель Национального собрания Республики Армения Ара Баблоян в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Minsvyaz.ru Флаги России и Армении

«Наши позиции по основным международным проблемам близки и совпадают и мы успешно сотрудничаем с нашими российскими коллегами на многих международных площадках», — заявил Баблоян.

Так, например, обе страны предпринимали согласованные действия на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества. Но при этом другие международные партнеры не всегда поддерживают решения России и Армении.

«Хочу отметить, что многое еще надо делать. Но в последнее время меня волнует, это то, что на некоторых площадках мы остаемся вдвоем. Я вижу некоторую пассивность наших других партнеров», — отметил Баблоян.

Спикер парламента Армении Ара Баблоян начал двухдневный официальный визит в Москву. В ходе визита спикер встретится с главой Госдумы Вячеславом Володиным, председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и предстоятелем Русской православной церкви — Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, отметили в аппарате парламента.