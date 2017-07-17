Краснодар, 17 июля, 2017, 12:48 — ИА Регнум. Краснодарский край вновь оказался во власти непогоды. Очередное экстренное предупреждение по комплексу неблагоприятных метеоявлений распространило региональное правление МЧС на 17 июля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

23.mchs.gov.ru Ливень

Так, по данным синоптиков, сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистый ветер, порывы которого будут достигать 20−25 м/с, сохранятся до конца суток 17 июня. Вероятна такая же погода и ночью, и утром 18 июля.

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Более 1,6 тыс. га виноградников побил град в Темрюкском районе Кубани

Стихия уже оставила свои следы в регионе. Так, сегодня в Краснодаре из строя вышли три подстанции, обеспечивающие электричеством Пашковский микрорайон, Гидрострой и хутор Ленина.

По одной из причин, в подстанцию «Востояная» попала молния. К аварийным работам приступили пять бригад специалистов «НЭСК-электросети». Всего без света остались почти 10 тыс. жителей краевой столицы. Как уточнили ИА в пресс-службе компании, шесть тыс. человек и три соцобъекта попали в зону отключения подстанции «Лорис», еще 3 тыс. человек и шесть соцобъектов были отключены от электроснабжения из-за электропробоя кабельной линии на подстанции «Восточная». Коммунальный ресурс энергетики в дома горожан уже вернули. В среднем краснодарцы просидели без света два часа.

Электропробой кабельной линии произошёл и в городе Анапа. Здесь без света остались 350 человек. На восстановительные работы также потребовалось почти два часа.

Как сообщало ИА REGNUM, сильный град прошёл в Краснодарском крае 4 и 5 июля. Больше других пострадал Лабинский район, где размеры градин достигали 50 мм. В зону прохождения фронта попали станица Ахметовская и село Горное Ахметовского сельского поселения, станица Андрюки, посёлок Псебай.

7 июля град обрушился на Темрюкский район. По данным районной администрации, от непогоды пострадали виноградные насаждения предприятий ООО «Победа», ООО «АФ Кубань», ООО «Фанагория-Юг», бахчевые культуры фермерских хозяйств Краснострельского сельского поселения. В отдельных местах повреждено до 50% будущего урожая винограда, всего более 1,6 тыс. га.

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Добавим, что с начала июля в Краснодарском крае экстренные предупреждения по неблагоприятным погодным условиям, формированию смерчей, а также сильной жаре местное управление МЧС распространяет практически ежедневно. Так, по данным метеорологов, 16−18 июля в большинстве районах остальной территории края, включая Краснодар и Черноморское побережье, сохранится высокая пожароопасность 4 класса.